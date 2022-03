Châteauroux : le festival "Retours vers le futur" célèbre l'art de la politique

A moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la 16e édition du festival "Retours vers le futur" est consacrée à l'engagement et la politique. Du 23 au 29 mars, films, spectacles et conférences sont programmés à Châteauroux.

La 16e édition du festival "Retours vers le Futur" s'ouvre à Equinoxe à Châteauroux. Consacré à la mémoire et aux images d'archives, l'événement organisé chaque année par la scène nationale castelroussine avait été annulé en 2020 et organisé à distance en 2021. Cette année les spectateurs peuvent assister aux deux pièces de théâtre et voir les 17 films en salle du 23 et 29 mars sans masque et sans pass sanitaire.

Politique et engagement

A seulement quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, cette 16e édition de Retours vers le futur est consacré à "l'art de la politique". Malgré l'abstention grandissante, "il y a un goût véritable pour la politique", explique Camille Girard, directeur adjoint à Equinoxe, scène nationale de Châteauroux. "Mais ça ne passe plus forcément par les urnes. C'est avec cet angle qu'on a imaginé cette programmation."

Faire de la politique ça peut être s'engager pour son territoire

Radio Live d'Aurélie Charon et Amélie Bonnin est l'un des temps forts du festival. L'une est réalisatrice, l'autre est animatrice et productrice radio. Elles sillonnent le monde depuis des années et enregistrent des témoignages de jeunes gens "engagés". Le spectacle "est une sorte d'émission de radio en 3D", décrit Camille Girard, "ça se passe sur scène avec de la musique, des images". La représentation est à 20h30 jeudi 24 mars.