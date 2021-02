Châteauroux : le musée Bertrand a "une richesse extraordinaire qu'on va encore mieux faire connaître"

En 2021, le musée Bertrand fête le centenaire de sa création à Châteauroux. Le nouveau directeur de musée fourmille d'idées et de projets pour lui donner une place encore plus centrale.

2021 marque le bi-centenaire de la mort de Napoléon. Cela fait aussi 100 ans que le musée Bertrand existe à Châteauroux. "Le général Bertrand est un personnage central de la légende de Napoléon. C'est lui qui va perpétuer le souvenir de Napoléon et permettre d'en parler dans les générations suivantes", indique David Chanteranne, nouveau directeur du musée castelroussin. Cet historien spécialiste de Napoléon a hâte de développer de nombreux projets.

"Ça fait 20 ans que je connais le musée Bertrand de Châteauroux. On a une richesse extraordinaire, on va encore mieux le faire connaître", assure-t-il sur France Bleu Berry. "Il est nécessaire que le public se le réapproprie. Il faut un programme scientifique et culturel à mettre en valeur. Il faut restaurer le musée, y mettre les nouvelles technologies. Il faut redécouvrir des objets qui ne sont pas forcément exposés", poursuit David Chanteranne. Voilà pourquoi une exposition "Napoléon et Bertrand, le retour des héros" sera visible dès le 19 juin.

Le musée Bertrand fait partie des attraits touristiques de la ville de Châteauroux. "Le bâtiment de l'Hôtel Bertrand est un lieu d'une très grande richesse. Et puis les Castelroussins vont se réapproprier le musée. On a beaucoup de choses à faire. C'est une belle mission, je vais m'y investir complètement", conclut David Chanteranne.