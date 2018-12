Châteauroux : le Père Noël est passé à l'hôpital pour les enfants malades

Le Père Noël n'a pas oublié les enfants hospitalisés à Châteauroux. Il est passé dans les chambres du service pédiatrice, ce lundi après-midi, pour distribuer des cadeaux. Une initiative de l'association Hope and Dream, qui a rempli la hotte (ou plutôt le chariot).

Châteauroux, France

Le Père Noël est passé par le service pédiatrie de l'hôpital de Châteauroux, ce lundi 24 décembre, pour distribuer des cadeaux aux enfants malades. Il est passé de chambre en chambre, en poussant son grand chariot rempli de paquets. Cette action solidaire était organisée par l'association de joueurs de jeux vidéos Hope and Dream, qui récolte des fonds en ligne, et utilise ces dons pour acheter des jeux et des jouets.

Cette année, l'association a offert des jeux à neuf enfants hospitalisés, ainsi que des chocolats pour les parents et des cadeaux pour le service : un baby-foot ou des boîte à musique. Laurence Grillon-Pascaud, cadre de santé du service exprime son émotion : "Je ne m'attendais pas à autant de générosité".

Dans la chambre d'Arthur, un bébé de 2 mois, sa maman Lucie a les larmes aux yeux en recevant les paquets cadeaux : " Ça illumine notre journée. On passe le premier Noël d'Arthur à l'hôpital mais au moins, il aura vu le Père Noël cette année..."

Des cadeaux pour les enfants et des chocolats pour les parents. © Radio France - MC Fournier

Cette action est organisée pour la deuxième année par l'association. Elle a acheté pour 1300 Euros de cadeaux, et les paquets non distribués serviront plus tard, pour des anniversaires par exemple.