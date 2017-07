Châteauroux : les conseils littéraires de l'été de la librairie des Arcanes

Avis aux amateurs de lecture sur le plage, les pieds dans le sable... Elodie Bonnafoux, de la librairie Les Arcanes, à Châteauroux, nous dévoile sa sélection pour l'été.

La tresse de Laëtitia Colombani (éditions Grasset - 18€)

Il s'annonce comme LE best-seller de l'été, avec un très bon démarrage depuis sa sortie au printemps. L'auteure Laëtitia Colombani était l'invitée du salon du livre Plumes en Berry au début du mois de juillet au Pont-Chrétien (Indre). "L'histoire de trois femmes, comme les trois brins d'une même tresse, aux trois coins du monde, qui parlent de la condition féminine aujourd'hui, explique Elodie Bonnafoux. On sort du livre en ayant l'impression d'avoir un peu compris la complexité de la condition féminine dans le monde contemporain".

La maison au bord de la nuit de Catherine Banner (éditions Presses de la cité - 22€)

Autre coup de cœur de la libraire, "La maison au bord de la nuit" de Catherine Banner, avec un médecin qui s'installe sur une toute petite île au large de la Sicile au début du XXème siècle. "Et on va traverser avec lui, avec ses enfants et ses petits enfants, les grands sursauts du siècle, raconte Elodie Bonnafoux. Ça se lit très facilement, c'est drôlement bien à lire dans un hamac !"

Une très légère oscillation - Journal 2014-2017 de Sylvain Tesson (éditions Equateurs - 19€)

C'est le journal de bord de Sylvain Tesson entre 2014 et 2017. "Il nous emmène dans plein d'endroit, c'est très varié, résume Elodie Bonnafoux. Ce sens de l'humour et cette autodérision qui caractérisent Sylvain Tesson en font une lecture très agréable, très divertissante et très nourrissante".

Il est temps de suivre un régime et d'apprendre à voler de Michelle Ballanger (éditions Rouergue - 20€)

"C'est l'histoire d'un écrivain public, explique la gérante de la librairie des Arcanes à Châteauroux. Et donc de ce personnage, des gens qui vivent avec lui, et des gens pour qui il écrit des lettres... du vieux bonhomme qui change son testament après chaque repas de famille à celle qui veut dénoncer sa voisine et aux lettres d'amour évidemment."

Six pieds sous couette d'Yvan Bernaer (éditions La Bouinotte - 5,80€ en poche)

Un petit polar berrichon également, qui ne prend pas de place à emporter en vacances ! "C'est sous forme de dialogue, ça se rapproche beaucoup du texte de théâtre, dit Elodie Bonnafoux, qui reçoit régulièrement l'écrivain dans sa librairie. C'est très rigolo, très marrant." Un petit ouvrage publié aux éditions berrichonnes La Bouinotte.