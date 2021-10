Châteauroux : les dates du festival Darc 2022 dévoilées

Après l'annulation des deux précédentes éditions à cause du Covid, le festival Darc 2022 se prépare à Châteauroux. En août, la ville accueillera à nouveau les stagiaires danseurs et les concerts.

Après la déception, il faut rebondir ! Au mois de mai, les organisateurs du festival Darc à Châteauroux annonçaient, le cœur lourd, une nouvelle annulation de l'événement. Comme en 2020, l'édition 2021 n'a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs refusaient de proposer une édition "au rabais", en raison des contraintes liées à l'épidémie de Covid.

Une fois passée la tristesse d'annuler pour la seconde fois le festival, ils se sont remis au travail et préparent l'édition de l'été prochain. Elle aura lieu du 7 au 19 août 2022. Ce sera la 47ème édition. Un festival qui se prépare avec prudence, mais optimisme. "On suit la situation sanitaire, explique Éric Bellet, le directeur de l'événement. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer, mais ça va dans le bon sens".

Le retour des stagiaires et des concerts

Le festival de danse et de musique accueillera donc dans quelques mois à nouveau les stagiaires, même si la situation sanitaire actuelle ne permet pas de savoir les stagiaires étrangers pourront revenir. Habituellement, l'événement attire plus de 600 stagiaires venus du monde entier.

Les concerts feront également leur retour. La programmation est actuellement en construction, indique Éric Bellet. En 2018, plus de 65.000 spectateurs étaient venus applaudir les artistes qui se produisaient sur la scène de la place Voltaire.