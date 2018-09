Châteauroux, France

Ce samedi 1er septembre, les 20 prétendantes au titre de Miss Centre ont eu droit à une journée de préparation au couvent des Cordeliers, à Châteauroux. L'élection régionale se rapproche, elle aura lieu le 15 septembre prochain à Déols, dans l'Indre. Une journée pour se roder à l'exercice et pour préparer le jour J.

Les candidates ont débuté avec un shooting photos, d'abord en individuel et ensuite en groupe. Un exercice auquel les jeunes filles sont plus ou moins entraînées. Marie Thorin, la Miss Centre 2018 a donc quelques conseils : "se tenir droite, avoir un beau port de tête, il faut toujours y faire attention et surtout le sourire !".

"Se tenir droite, avoir un beau port de tête et surtout, le sourire", Marie Thorin, Miss Centre 2018

Il faut aussi penser à son discours et là, c'est Marie-Alice Sabourin, en charge de conseiller les filles, qui les aide. "Quand vous dites bac STMG, oui d'accord mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, donc précisez ce que ça veut dire. Vous vous en souviendrez j'espère", explique-t-elle.

Cette épreuve impressionne Oksana Brackenier, qui vient du Cher. "Je le fais devant une glace, devant ma famille et j'essaie de le faire dehors aussi quand je suis sur une grande place où il y a du monde. Je ne le fais pas forcément à très haute voix mais je m'entraîne comme cela", indique la jeune femme de 21 ans.

Il y a aussi des problèmes plus pratiques auxquels elles doivent s'attendre le jour J, comme le mal de pieds. "Pendant la chorégraphie et même tout au long de la journée, on est amené à être en talons, à piétiner en talons et c'est une rude épreuve", se soucie Aude Guérin, du Loir-et-Cher. Elles ne pourront pas y échapper, elles ont trois passages prévus sur scène, un en robe, un autre en maillot de bain et un dernier dont le thème n'a pas encore été dévoilé.