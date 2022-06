Chateauroux Métropole recherche ses InstAmbassadeurs

Châteauroux Métropole veut renouveler le regard donné sur son territoire via son compte Instagram. L'agglomération cherche donc des InstAmbassadeurs ! Des habitants ou travailleurs de la ville qui viendront une semaine par mois alimenter son compte Instagram officiel.

Châteauroux Métropole recherche ses InstAmbassadeurs ! L'agglomération propose à ses habitants, résidants, travailleurs, de livrer une semaine par mois leur regard sur leur territoire en leur confiant les clés du compte Instagram de Châteauroux Métropole. L’occasion de sortir du point de vue institutionnel et de passer travers le prisme de ses premiers acteurs, les habitants.

Pour Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole : "Nos habitants sont les premiers ambassadeurs du territoire. Avec cette action, nous souhaitons mettre en valeur leur talent et surtout leur vision du territoire".

Candidatures ouvertes

Bien sûr il y aura tout de même une sélection, six personnes seront donc retenues, à raison d’une semaine par mois, de juillet à décembre 2022. Pour Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de la Communication : "C’est également un moyen de fédérer et d’encourager toute la communauté d’instagrameurs qui réalisent déjà un travail d’image remarquable. Notre compte Instagram est par ailleurs régulièrement cité parmi les comptes des Agglomérations de France en performance, d’après l’Observatoire socialmedia des territoires. Voici donc une très belle occasion d’aller encore plus loin".

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 juin 2022, le candidat doit :