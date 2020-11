Châteauroux : pas de spectacles mais de la vie tout de même pour la scène nationale Equinoxe

Le monde de la culture est dans l'attente ces dernières semaines. Les salles de spectacles, de concerts, les cinémas sont fermés jusqu'à nouvel ordre. En attendant une éventuelle reprise, les artistes ont au moins le droit de répéter en collectif, ce qui n'était pas le cas au printemps. La scène nationale Equinoxe à Châteauroux en profite pour accueillir et soutenir deux artistes en résidence ces jours-ci. "Nous accueillons une toute jeune compagnie, deux jeunes élèves sortis des toutes meilleures écoles de cirque du monde" explique Jérôme Montchal, le directeur d'Equinoxe. "On leur a dit allons-y pour un laboratoire de recherche qui se transforme en un projet de duo."

Jérôme Montchal nous parle de l'actualité d'Equinoxe en ces temps de confinement Copier

Une reprise des représentations espérée courant décembre

La création se poursuit donc, pour ce qui est des représentations, "Depuis mercredi soir on a un bruit très persistant d'une réouverture des cinémas et salles de spectacle entre le 9 et le 16 décembre. On a une chance, nous avons un cinéma, donc nous allons bénéficier aussi du lobby du cinéma, il y a de forts intérêts français et américains." Jérôme Montchal croise les doigts, l'humoriste François Morel étant au programme à Equinoxe le 17 décembre. "Cela nous arrangerait bien parce que si il faut rembourser 700 places, cela va être très long (rires)".Pour ce qui est de Jeanne Added, prévue le 1er décembre, c'est annulé mais le directeur ne désespère pas d'obtenir une nouvelle date.