Châteauroux : plus de 3.000 candidats pour le casting du film sur Christine Angot

La société Chaz Productions va recruter entre 200 et 300 figurants pour le tournage en juin prochain à Châteauroux du film "Un amour impossible" adapté du roman de l'auteure castelroussine Christine Angot.

L'appel à candidatures lancé par la société Chaz Productions a rencontré un énorme succès : plus de 3.000 personnes ont envoyé un dossier pour jouer les figurants sur le prochain film de Catherine Corsini, "Un amour impossible". Seuls 200 à 300 candidats seront retenus.

La réalisatrice a décidé d'adapter au cinéma le roman éponyme de Christine Angot, sorti en 2015 aux éditions Flammarion. L'écrivaine castelroussine y raconte son enfance à Châteauroux et l'histoire d'amour tumultueuse entre son père et sa mère.

Tournage à Châteauroux en juin 2017

Le tournage du film aura lieu à Châteauroux durant la première quinzaine de juin (du jeudi 1er juin au jeudi 22 juin), avec notamment l'actrice Virginie Efira, dans le rôle de la mère de Christine Angot, et Niels Schneider dans le rôle du père.

VIRGINIE EFIRA ET NIELS SCHNEIDER DANS LES RÔLES PRINCIPAUX - ©capture d'écran chazproductions.fr

Deuxième casting début mai

L'équipe du film recherche des figurants pour tourner "des scènes de rue, en bord de rivière, des séquences de bureaux, de sortie de cinéma ou de sortie de collège". Après une première séance de casting les 20 et 21 avril, durant laquelle une centaine de personnes ont déjà été auditionnées, la société Chaz Productions organise une deuxième session de casting les 2, 3 et 4 mai 2017, pour environ 350 candidats.

"Nous recherchons des femmes entre 20 et 50 ans pour incarner des secrétaires-dactylo des années 60, puisque nous allons refaire des scènes dans des bureaux de la sécurité sociale en 1958, si vous savez taper très vite sur une ancienne machine à écrire, votre candidature est la bienvenue !", explique Marie-Pierre de la Brière, chargée du casting figurants et seconds rôles.

On recherche des secrétaires, des bébés et des militaires des années 60

MARIE-PIERRE DE LA BRIERE, CHARGÉE DU CASTING POUR CHAZ PRODUCTIONS © Radio France - Jonathan Landais

L'équipe du film est toujours à la recherche également d'une dizaine d'hommes capables d'incarner des militaires. "Dans les années 50, il y avait une base militaire américaine à Châteauroux, nous allons tourner des scènes avec des militaires en tenue d'époque". Critères physiques exigés : pour les militaires, il faut être plutôt grand et avoir les cheveux courts. Pour les secrétaires, il faut avoir les cheveux longueur d'épaule et non colorés.

Enfin, la société de production recherche toujours deux bébés âgés de 3 mois pour interpréter Chantal dans le film, le personnage bébé de Christine Angot. "Trois mois, car au moment du tournage en juin ils devront avoir environ cinq mois, et non pas un bébé, mais deux, car nous allons alterner les scènes de tournage (...) nous avons déjà trouvé les deux bébés d'un an et demi pour interpréter Brigitte, la cousine de Christine Angot".

Dans la maison de Christine Angot

D'après nos informations, une partie du tournage aura lieu dans la maison de naissance de Christine Angot, rue de l'indre (chez Mr et Mme Prévost). Le parking de l'ancienne société CPC - Comptoirs des pharmaciens du Centre, situé juste à côté, a déjà été réservé pour les besoins techniques.

Durant le tournage, les bureaux de la production et les lieux de stockage des costumes devraient par ailleurs être installés dans les locaux de l'ancien centre universitaire de Châteauroux, rue de la République, en face de France Bleu Berry.

Comment candidater ?

Vous avez jusqu'à début mai pour envoyer votre de dossier de candidature à l'adresse suivante : castingfiguchateauroux@gmail.com. Deuxième session de casting les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 mai 2017, salle polyvalente de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet (en face le gymnase). Journée de figuration payée au smic horaire (environ 80 euros bruts par jour de tournage).