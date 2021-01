Châteauroux : privée de représentations, Equinoxe se prépare au retour du public et des artistes

Comme l'ensemble du monde culturel, Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux, est en sommeil depuis le début du deuxième confinement. Une vingtaine de spectacles ont déjà été annulés et pour l'instant aucune date de réouverture n'est en vue. L'équipe de la salle n'en reste pas moins active. Cette semaine, les techniciens ont installé de nouvelles enceintes sur scène, plus esthétiques, plus performantes et moins visibles pour le spectateur. Les anciennes dataient de la construction du bâtiment, il y a plus d'un quart de siècle. Dans un sourire, le directeur, Jérôme Montchal, explique : "C'est une tâche qui est plus facile à faire quand il n'y a pas de public. C'est bien parfois d'avoir une pause entre les spectacles ! J'essaie de positiver..."

Sur scène, un nouveau système son est installé © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un autre chantier est en cours, côté coulisses : celui du foyer des artistes. Les murs de cette salle, qui fait office de lieu de détente et de restauration, ont été repeints. Nicolas, chargé de communication, amateur de bricolage, y fait de la menuiserie : "d'habitude je m'occupe de la lettre aux abonnés. Mais en ce moment je n'ai pas grand chose à faire, donc j'ai soumis l'idée de faire quelques aménagements ici".

Nicolas, chargé de communication, s'est mis au bricolage © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le remboursement des billets, activité majeure

Les spectateurs, eux, continuent à être accueillis à la billetterie, tous les après-midis, du mardi au vendredi. Pour l'échange et le remboursement des billets surtout. Derrière son guichet, Audrey recueille aussi les doléances de ces amateurs de culture privés de spectacle vivant : "une certaine détresse ressort de tout ça, nos spectateurs ont le moral en berne ! Ils ne comprennent pas pourquoi le cinéma et le théâtre sont fermés et n'attendent qu'une chose : la réouverture des portes".

Cette attente est évidemment partagée par le maître des lieux, Jérôme Montchal, qui confie qu'après les travaux, le rangement, l'accueil d'artistes en résidence, la liste des choses qui restent faisables avec les contraintes sanitaires actuelles sera bientôt épuisée. "On ne vit que dans le partage avec le public. Tout ce qu'on veut, maintenant, c'est rouvrir !" dit-il. Si les salles de spectacles sont toujours fermées au printemps, Jérôme Montchal réfléchit d'ores et déjà à l'organisation de représentations en plein air.