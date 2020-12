Châteauroux : reprise timide pour la billetterie d'Equinoxe

La grand hall de la billetterie était plutôt vide pour la première journée de réouverture des ventes sur place. La plupart des clients viennent principalement se faire rembourser les billets des spectacles annulés.

Mais ils sont plusieurs à rendre leur billet sans récupérer leurs sous. Un geste de soutien de la part de fidèles spectateurs, impatients de retrouver les sièges de la salle de spectacle. Renée et son mari devaient voir la pièce Désobéir de la compagnie Les Cambrioleurs, début décembre. Elle a été annulée. Comme presque tous les clients de la journée, ils viennent se faire rembourser. Mais le montant des deux places ira dans les caisses d'Equinoxe et le fonds de solidarité aux intermittents mis en place pendant le premier confinement. "Vous laissez le montant en soutien ? Merci, c'est gentil !", sourit la responsable de la billetterie, Audrey Lafont.

Reprise des spectacles très attendue

Renée pose la question sur toutes les lèvres : "Je dois revenir le 17 décembre pour le spectacle de François Morel, est-ce que la séance aura lieu ?" Aucune certitude pour le moment : les spectacles pourront reprendre le 15 décembre, si le nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19 passe sous la barre des 5 000.

Christophe est lui aussi venu au guichet pour se faire rembourser deux places. : "J'ai un abonnement à l'année, j'ai des spectacles prévues en janvier, février, mars, avril ... J'espère vivement qu'ils vont bientôt pouvoir rouvrir. Pour se distraire en ces temps difficiles, c'est indispensable." Pour autant, il en croit pas qu'Equinoxe pourra à la date initialement avancée par le gouvernement. La responsable de la billetterie Audrey Lafont n'est pas très optimiste non plus. "C'est un début plutôt timide, on a peu de personnes pour l'instant. Ils ne sont pas du tout dans l'optique de reprendre des billets, mais ça viendra. L'ouverture n'est pas favorable."

Bilan de la journée : 11 demandes de remboursement, et une demande d'abonnement pour des spectacles entre janvier et mai. Si la billetterie fait grise mine pour le moment, Equinoxe peut compter sur ses 1 200 abonnés et ses têtes d'affiches comme Jane Birkin en mai 2021 pour faire repartir les ventes.