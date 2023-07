Châteauroux : Sainte-Solange se refait une jeunesse avec la fondation du patrimoine

Sainte Solange est la 1ère église visible quand on sort de la gare de Châteauroux. L'usure du temps n'est pas seule en cause, des travaux approximatifs dans l'immédiate après guerre, suite aux bombardement de la ville montrent plus que jamais leurs faiblesses. "Du temps de la guerre, c'était mal fait. C'était des cataplasmes sur des jambes de bois avec du plâtre. Ça n'a pas tenu. C'est maintenant qu'on s'en rend compte le plus. On est en train de la refaire et elle va être très belle." explique la présidente de l'association Sainte Solange qui gère le lieu.

Etat des lieux

Cette association sainte Solange gère ce lieu, à vocation "culturelle et cultuelle". La bien nommée Solange Raymond est elle même une ancienne élève de l'institution, alors ces travaux de réfection sont une évidence pour elle.

Travaux de réfection en cours de l'Eglise Sainte-Solange de Châteauroux © Radio France - Alexandre Mottot

Essentiellement, il s'agit de travaux de maçonnerie, de tailles de pierres et surtout de couverture. Mais l'édifice abrite surtout des vitraux uniques, un chef d'œuvre signé Alphonse Labouret. Si l'Eglise ne manque pas de charme, "c'est surtout par la présence de tels vitraux que les travaux se justifient", explique Solange Raymond. Ces vitraux datent de l'après guerre, et sont en bon état. Par contre les travaux effectués pour réparer les dommages causés par les bombardements ont mal vieilli.

Solange Raymond de l'association Saint-Solange et Laurence Fraissignes de la fondation du patrimoine © Radio France - Alexandre Mottot

Jean Noël, un tailleur de pierre décape les murs extérieurs, avant d'y poser un enduit, identique à ce qui avait été appliqué jadis. Un essai avec trois teintes a été effectué pour choisir la nuance adéquate, avec l'assentiment de l'architecte des bâtiment de France. "La teinte sera la même que pour le Château Raoul" explique Jean Noel. Par ailleurs, les pierres qui composent les murs extérieurs sont soigneusement inspectés pour les remplacer au besoin. Elles seront ensuite recouvertes d'enduit. Ces pierres sont dite gélives, ce qui signifie qu'elles peuvent éclater avec le gel. Les travaux vont encore durer un an, pour un montant dépassant les 500 000 euros.

Quels financements?

Après avoir vendu les locaux de l'école à un groupe scolaire privé, l'association Sainte-Solange a de quoi financer une partie des travaux. mais il reste à trouver de quoi atteindre la somme requise. La ville a donné un coup de pouce, mais le financement va se faire grâce à tous les dons redistribués par la Fondation du patrimoine. "Et là, c'est no limit ! explique Laurence Freissignes de la Fondation du patrimoine de l'Indre Il faut encourager toutes les personnes qui trouveront les bons de souscription là où on va pouvoir les laisser et pouvoir donc flécher leurs dons. Cela concerne toute la populations, les habitants de Châteauroux au même titres que les générations de jeunes files qui ont suivi leur enseignement à Sainte Solange. Et puis également, la Fondation a tout un réseau de grands mécènes". La fondation entend donc "fédérer toutes les bonnes énergies pour arriver à un résultat. Parce que le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Tout le monde y participe et le résultat sera là, finalement, dans un an"

Travaux de réfection en cours de l'Eglise Sainte-Solange de Châteauroux © Radio France - Alexandre Mottot

Construite en 1850 la chapelle sert à des manifestations culturelles. Il n'y a plus d'office célébrés dans cette chapelle mais l'association qui la gère y accueille des événements comme le salon du livre de Chateauroux.

