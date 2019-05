Châteauroux : un avion électrique sera présenté lors des championnats du monde de voltige aérienne

Les championnats du monde de voltige aérienne auront lieu à Châteauroux du 11 au 23 août pour la deuxième fois en quatre ans. Le président de la fédération française aéronautique Jean-Luc Charron nous présente l'événement et nous dit pourquoi Châteauroux est devenue une place forte de la discipline.

Châteauroux, France

Pour la deuxième fois en quatre ans, Châteauroux accueillera en août les championnats du monde de voltige aérienne à l'aéroport Marcel Dassault. L'événement avait attiré environ 120.000 spectateurs en 2015, autant qu'il devrait y avoir foule encore une fois pour voir cette compétition spectaculaire dans le ciel castelroussin. La France était concurrencée par la République-Tchèque et surtout par la Russie pour accueillir l'événement, elle a raflé la mise. "Nous avions dit en 2015 qu'il y aurait un avant et un après Châteauroux, cela a été un tel succès mondial que quand il a fallu choisir un nouveau lieu, cela a été Châteauroux parce que personne n'était capable dans le monde de relever le défi et organiser une telle manifestation avec autant de spectateurs" explique le président de la fédération française aéronautique Jean-Luc Charron.

Jean-Luc Charron espère que l'événement attirera au moins autant de monde qu'en 2015 à Châteauroux Copier

Présentation d'un avion électrique à l'aéroport Marcel Dassault durant la compétition

Il y aura donc une bien belle compétition dans le ciel castelroussin du 11 au 23 août prochain, il y aura aussi beaucoup d'animations au sol à l'aéroport Marcel Dassault, avec notamment la présentation d'un avion électrique. L'avenir de la discipline à terme ? "Est-ce que ce sera dans un avenir proche, à l'avenir de l'humanité oui, à l'échelle de quelqu'un qui est impatient non. En revanche cet avion nous l'utilisons à titre d'évaluation en région parisienne en ce moment. Il sera utilisé tous les jours en vol à Châteauroux durant la compétition."