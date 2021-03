Châteauroux : un collectif d'intermittents du spectacle occupe Equinoxe

Intermittents, artistes et abonnés d'Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux ont voté l'occupation des lieux ce mercredi matin. Ils demandent la réouverture des lieux culturels, l'abrogation de la réforme de l'assurance-chômage et l'extension de l'année blanche des intermittents.

Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux entre en ébullition pour la première fois depuis sa fermeture le 30 octobre 2020. Les lieux sont occupés à partir de ce mercredi par des intermittents du spectacle. Ils demandent la réouverture des lieux culturels, l'abrogation de la réforme de l'assurance-chômage ainsi que l'extension de droits sociaux, comme l'année blanche, aux travailleurs les plus précaires du monde culturel.

Le CIP 36-18, un collectif composé d'intermittents du Berry de plusieurs corps de métiers plus ou moins précaires organisait ce mercredi matin une assemblée générale. Au cours de cette réunion, la direction d'Equinoxe, des artistes, des techniciens mais également des élus et des abonnés de la salle de spectacle ont échangé sur la situation du monde culturel. Votée à main levée, cette occupation a reçu l'approbation du directeur du théâtre Jérôme Montchal, présent lors de cette AG.

Une vingtaine de personnes, artistes et intermittents occupera les locaux d'Equinoxe dès ce mercredi soir. Les volontaires devraient se relayer afin d'être présents 24h/24. Des spectacles, ateliers et tables-rondes vont se tenir au sein des lieux dans les jours à venir.

Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux est le cinquième théâtre à être occupé par des intermittents en France. Le mouvement a été lancé à Paris, avec l'occupation du théâtre de l'Odéon puis du théâtre de la Colline. Le théâtre de Strasbourg ainsi que celui de Saragosse à Pau, on suivi le mouvement.

Les intermittents du spectacle berrichons touchés au portefeuille

Le CIP 36-18 a réalisé un sondage auprès de 64 intermittents du spectacle des deux départements du Berry entre le 16 février et le 1er mars 2021. Selon les conclusions de cette étude, 64% d'entre eux ont des revenus inférieurs par rapport à l'année précédente, et 52% ne peuvent déjà plus ou ne pourront bientôt plus maintenir leur niveau de vie.

"L'année blanche" est également au cœur des préoccupations des travailleurs du monde culturel réunis à Châteauroux. Ce dispositif est une mesure de soutien aux intermittents. Elle permet la prolongation des droits d'indemnisation jusqu'au 31 août 2021 pour les intermittents dont les droits arrivent à terme entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021. Selon le CIP 36-18, si cette mesure n'est pas prolongée, 52% des personnes interrogés seraient évincés du régime d'intermittent du spectacles. Les autres subiraient un baisse moyenne de leur indemnisation mensuelle de 361 euros.