Châteauroux : un complexe multisports de 7 000 m2 doit ouvrir en avril

Châteauroux, France

De cette ancienne usine de biscottes fermée il y a une dizaine d'années, il ne reste plus que quelques affiches récupérées par les nouveaux propriétaires. Quelques murs aussi. Mais la visite des lieux a d'emblée de quoi donner le tournis. "Là, on a les deux terrains de foot à cinq, et ici on aura les deux terrains de badminton", commence Anaëlle Mouré-Denormandie, la fille cadette, membre du projet familial. "Et ici vous arrivez dans le futur salon de coiffure et esthétique", ajoute plus loin Christine, sa mère. C'était sans compter un restaurant, un bar ou encore un spa suréquipé.

Un des futurs espaces du complexe multisports © Radio France - Louis Mondot

C'est surtout l'occasion d'enchaîner toute une palette d'activités dans un même lieu. "Vous pouvez faire du sport le matin, vous restez manger, l'après-midi vous allez vous faire masser, puis vous faites une coupe de cheveux, vous allez au spa... vous pouvez vraiment rester la journée complète", explique la fille aînée Julie Denormandie, qui a vendu son salon de coiffure à Limoges pour venir monter ce projet. Le pari sera donc de réussir à faire vivre cet endroit où la fibre familiale aura sans doute un rôle à jouer. Notamment pour se démarquer de la concurrence. "On a des services de spa, qui ne sont pas exactement pareils mais ça existe, les salons de coiffure et des instituts de beauté il y en a à la pelle aussi, avance-t-elle. On est une entreprise familiale, donc on veut montrer aux clients qu'on est là pour eux. On est dans un espace assez 'cocooning', la proximité avec la clientèle, c'est ce qui va être assez important". Ils seront dix salariés en tout pour commencer en avril. Deux des postes sont désormais à pourvoir : derrière les fourneaux et à l'animation sportive.