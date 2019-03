Châteauroux : venez récupérer une affiche de film contre un don aux Restos aux Coeur

Plus de 6000 affiches de films mais aussi des photos seront proposés dans le hall du cinéma CGR de Châteauroux dans l'Indre ce samedi et dimanche. Contre un don aux Restos du Coeur, vous pourrez en récupérer.

Châteauroux, France

Vous êtes plutôt comédie, film d'action ou d'aventure ? Vous avez un peu de place sur les murs chez vous ? Vous êtes fan de cinéma ?

Le CGR de Châteauroux organise une grande vente d'affiche de film. Contre un don aux Restos du Coeur, vous pourrez repartir avec des affiches sous le bras.

Des affiches depuis 1992 comme l'Age de Glace, l'Agence tout risques, les Ailes de l'enfer avec Nicolas Cage, Air Force One, le film sur Mohamed Ali avec Will Smith, Alien etc.

Pour voir toutes les affiches répertoriées : cliquez ici.

Il y a presque 5 500 films depuis 1992 avec 6 600 vues d'affiches différentes, pour un total de 16 000 affiches de divers formats, 12 000 photos !

"Ce don permettra d'offrir des places de cinéma pour les personnes que nous accueillons et leurs enfants" précise l'association.