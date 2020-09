Le 11 septembre 1920, le cinéma Apollo ouvrait ses portes à Châteauroux. La superbe salle, désormais labellisée Art et Essai organise tout un week-end de festivités pour célébrer ce centenaire. Au menu, concocté par son programmateur Camille Girard : cabaret, avant-première et "marathon cinéma".

Châteauroux : Week-end spectacle et cinéphilie pour les 100 ans du cinéma Apollo

Camille Girard, le programmateur du cinéma Apollo a prévu un "marathon cinéphilique" 10 films pour remonter le temps jusqu'aux années 20 au cours du samedi et du dimanche

"On va proposer une soirée comme elle se déroulait il y a 100 ans" annonce Camille Girard, le programmateur de l'Apollo. Pour fêter le centenaire de cette salle emblématique de Châteauroux, l'équipe de ce cinéma Art et Essai a mis les petits petits plats dans les grands et a voulu renouer avec les origines de cette grande salle de spectacle qui a son origine ne proposait pas QUE du cinéma.

Il y a eu une patinoire, il y a eu un lion opéré sur la scène et plus classiquement il s'agissait d'un "cinéma-théâtre" avec de multiples spectacles "Il y avait du music-hall, du théâtre, de la magie...". Au programme donc de cette soirée de vendredi d'abord un spectacle de cabaret et puis une avant-première exceptionnelle avec le film Un Triomphe (d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad) dont la sortie n'est prévue qu'en janvier prochain.

Après cette soirée anniversaire la fête se prolonge tout le week-end avec un véritable "marathon cinéphilique" pour remonter le temps de 2020 à 1920 avec 10 films, un par décennie projeté tout au long des journées de samedi et dimanche et au cours de la nuit !

Le détail de la programmation est à retrouver sur le site de la Scène Nationale Equinoxe.