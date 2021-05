Châteaux en Fête : des animations pendant deux semaines dans des édifices de Dordogne

La toute première édition de Châteaux en Fête débute ce samedi 29 mai en Périgord et en Lot-et-Garonne. Pendant deux semaines, les différents sites partenaires de l’événement proposeront des animations originales pour découvrir les châteaux autrement.

Après deux reports, la première édition de la manifestation Châteaux en Fête aura lieu du 29 mai au 13 juin 2021. Pendant deux semaines, 60 châteaux, manoirs et domaines périgourdins et une vingtaine en Lot-et-Garonne vont proposer de nombreuses activités autour de la gastronomie, du théâtre, de la musique, de l'artisanat et du jeu.

60 châteaux à découvrir différemment

Bourdeilles, Hautefort, Campagne, Fayolle, Losse, Nanthiat, Commarque, Nontron et bien d'autres : en tout 60 châteaux du Périgord participent à l'opération Châteaux en Fête. A cela, il faut ajouter 20 édifices du Lot-et-Garonne et un en Haute-Vienne (Châlus-Chabrol).

Pendant deux semaines, ils proposeront aux visiteurs, touristes ou locaux des tas d'activités comme des chasses au trésor, des dégustations, du tir à l'arc, des expositions, des spectacles, des repas. Au château de Losse, les équipes vont organiser plusieurs activités autour de leurs écuries et notamment des balades en poney mais aussi l'exploration des souterrains de ce château Renaissance. Le château de Saint-Aulaye propsera du Géocaching, le repais Noble le Fournel, lui, organisera une dégustation de bières à la châtaigne quand le château de Puymartin à Sarlat-la-Canéda promet des frissons avec son jeu "Le mystère de la Dame Blanche".

Le programme complet est à découvrir sur le site du comité départemental du tourisme de la Dordogne en association avec celui du Lot-et-Garonne.