Châteaux en fête en Dordogne : le château de Belet, transformé en paradis pour hôtes par des Américains

Jennifer et Don Macdonald, 62 ans tous les deux, ont parcouru l'Europe entière de l'Ecosse jusqu'au Gers, à la recherche du château idéal pour démarrer leur nouvelle vie. Ils en ont visité plus de quatre-vingt, et allaient tout abandonner, quand ils ont monté la petite route qui surplombe la vallée du Salembre, à l'écart du bourg de Saint-Aquilin, où se dessinent entre les arbres les grandes tours carrées du château de Belet, datées du XVIe siècle.

Sol chauffant et climatisation

"Je crois que c'était le dernier château sur notre liste", se souvient Jennifer, sur le chemin qui fait le tour de l'ancienne place forte : "On était tellement frustrés, mais on s'est dit : allez, c'est à une heure de route. On est arrivés, et on s'est : c'est bon. C'est celui-là. Ca a été le coup de foudre". Depuis, ils ont passé trois ans dans un chantier de titan pour rénover les lieux de fond en comble, pour en faire des chambres d'hôtes de luxe qui vont accueillir leurs tous premiers clients à la fin du mois.

Jennifer et Don Macdonald, les nouveaux propriétaires du château de Belet. © Radio France - M. B.

La vue de la terrasse est éblouissante, sur la vallée du Salembre. © Radio France - M. B.

Jennifer a quitté sa carrière à Berlin où elle négociait les ventes de locaux de centres commerciaux, pour la vallée de l'Isle. Sacré changement. A en croire Don, le Périgord ressemble au petit coin d'Amérique où il a grandi. Depuis trois ans, ils ont tout refait, creusé des fenêtres dans les épais murs, mis des sols chauffants partout, et la climatisation dans les chambres - indispensable pour des Américains.

Une cave secrète

Mais en gardant certains trésors. Comme cette imposante cheminée, où Don tire une petite poignée, laissant apparaître une porte secrète dans l'âtre qui mène à une cave : "Il y a des choses ici qui ont été faites il y a six mois, mais on dirait qu'elles ont 500 ans. On a fait venir plus d'une quinzaine d'artisans, les meilleurs. Les travaux nous ont pris toute la période du Covid".

L'une des tour, préparée pour être une annexe de travail pour des businessmen en villégiature, dispose d'une magnifique charpente. © Radio France - M. B.

Les intérieurs ont été entièrement rénovés, avec des sols chauffants. © Radio France - M. B.

Le château de Belet, resté privé et caché au milieu de son domaine de plusieurs hectares pendant des décennies, provoque la curiosité des riverains pour Châteaux en fête. Les nouveaux propriétaires américains aussi, qui les reçoivent avec plaisir. A la fin du mois, ils espèrent accueillir les premiers hôtes, et des mariages cet été dans une immense grange rénovée. Le prix des chambres ? Environ 300 euros la nuit.

La grange, où une scène a été aménagée pour des mariages ou des réceptions. © Radio France - M. B.