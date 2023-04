Châteaux en fête en Dordogne : le château de Panisseau, au cœur du vignoble Bergeracois

il faut emprunter de petites routes en lacet avant d'arriver devant le château de Panisseau. Passé le petit village de Thénac, il y a des vignes à perte de vue et de grands bâtiments en pierre aux volets bleus. Le château de Panisseau se situe au carrefour entre la Dordogne, la Gironde et le Lot-et-Garonne, à une dizaine de kilomètres de Bergerac. En août dernier, un jeune couple a posé ses valises. Claire et Audouin ouvrent les portes du domaine pour l'événement Châteaux en fête.

26 et 29 ans

Claire et Audouin sont tout jeunes, elle a 26 ans et lui presque 30. Ils gèrent à eux deux ce grand domaine de 106 hectares dont 40 de vignes, en blanc, rouge, rosé, appellation Bergerac et Côtes-de-Bergerac. "Trois semaines après notre arrivée quasiment, on était dans les vignes pour nos premières vendanges", sourit Claire. Elle vient d'une famille Girondine, elle a grandi dans cet univers. Pour Audouin c'est autre chose, il a suivi une formation d'ingénieur. Il a du tout apprendre sur le tas.

Les vignes du château de Panisseau - Château de Panisseau

"Il faut beaucoup d'inconscience pour arriver là. On était totalement inconscients et il y a des jours où on se demande ce qu'on fait là. Mais on est heureux. Le vin, l'oenotourisme, c'est du concret", sourit Claire. Audouin renchérit : "On a la possibilité d'innover, vu qu'on découvre tout ce n'est pas grave de faire des erreurs !"

Vigne et patrimoine

Derrière les vignes, caché derrière de grands arbres, un petit château se tient bien droit. Il a quatre jolies tours et des murs de pierre tous gris, les volets bleus lui aussi. Et c'est peut-être lui, leur plus grand projet. Le château a été construit par les Anglais dans les années 1.200, à l'époque de la Quatrième croisade. Et il est en mauvais état : quand Claire et Audouin sont arrivés, il y a avait un grand trou dans le toit et des oiseaux avaient élu domicile dans les pièces. Claire et Audouin voudraient lui redonner vie.

Claire et Audouin sont les propriétaires du château. © Radio France - Jeanne de Butler

"Aujourd'hui pour le remettre complètement en état, il faut refaire la toiture et faire d'importants travaux de consolidation. C'est une grosse responsabilité. On veut tout faire pour le préserver, et surtout pas qu'il s'écroule au bout de 800 ans, pendant qu'on est là ce serait dommage", dit Claire en riant. L'objectif c'est donc de vendre du bon vin, pour pouvoir financer les travaux de rénovation du château. En attendant, les visiteurs pourront admirer trois pièces car le château ouvre ses portes au public pour la première fois, pour Châteaux en fête, jusqu'au 1er mai.

Deux visites sont prévues, l'une plus axée sur le domaine et la viticulture, l'autre sur le patrimoine. Les tarifs vont de 4 à 9 euros pour un adulte, gratuit pour les enfants. Réservations par téléphone au 05.53.58.40.03 ou par e-mail à contact@panisseau.com.