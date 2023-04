Chateaux en fête en Dordogne: le domaine de Jaurias ouvre ses grilles

Une allée de grands cèdres du Liban un peu malmenés par les colères du ciel, des prairies vert tendre, une grille ouverte et une belle maison dix-huitième de pierre claire et sans chichis, posée là, au bout du chemin, Bienvenue au château de Jaurias qui, pour la première fois, entre dans la très chic liste des châteaux en fête 2023.

PIerre-Louis Ducorps, le propriétaire du chateau de Jaurias assure les visites commentées © Radio France - Valérie Dejean

C'est une première pour les descendants de la famille de Jaurias. Après une première participation aux journées du patrimoine, Pierre-Louis Ducorps a choisi d'ouvrir les grilles de la propriété familiale pour cette nouvelle édition des Châteaux en Fêtes en Périgord. Tout sourire, l'ancien avocat bordelais, tout juste retraité, promet des visites bavardes sur la petite et la grande histoire de cet ancien domaine viticole.

Le magnifique escalier dix-huitième du château de Jaurias © Radio France - Valérie Dejean

C'est à force de voir les promeneurs s'arrêter, lever le nez devant le château, ou même demander à le visiter que Pierre-Louis Ducorps s'est dit qu'il pouvait partager un peu de son histoire familiale avec des amateurs. Car il y a de quoi raconter. C'est Francois-Denis de Jaurias, né en 1756, tout jeune orphelin de 21 ans qui hérite de ce domaine, tout neuf, avec sa jeune épouse Julie-Charlotte. Mais il est mousquetaire de la garde ordinaire de Louis 16. La révolution gronde, le cadet part en Allemagne pour tenter de sauver son roi. Le château devient bien national. Sa jeune femme le rachète . Lorsque Denis- François rentre en Périgord, il n'a plus grand chose en poche

La révolution a laissé quelques traces

. C'est la période des vaches maigres. Les projets n'aboutissent pas. Une jardin à la française était prévu devant le château, il ne sortira pas de terre, pas plus que les armoiries de la famille que devait accueillir le corolle sur le fronton, encore vide.

Une petite chapelle accueille les cérémonies familiales © Radio France - Valerie Dejean

Parmi les personnages qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la famille, il y a aussi la sœur Hélène Aubin de Jaurias, entrée chez les filles de la Charité . Elle part comme missionnaire en Chine en 1855. Elle y passera plus de 40 ans, créera le premier hôpital de Shangaï avant de mourir à Pékin lors du siège d'une cathédrale par les "boxers" nationalistes opposés aux missionnaires et au colonialisme.

L'intérieur de la petite chapelle du Château de Jaurias © Radio France - Valérie Déjean

Une plaque célébrant la mémoire de cette missionnaire a été apposée dans la Chapelle. Les visiteurs pourront aussi découvrir dans l'entrée du château un tableau qui lui est consacré.

Jaurias devient une propriété viticole

Les vignobles couvrent les vallons arrondis. En 1825, les vignes de Goûts-Rossignol s'étendent sur 939 hectares. Le vin de Rossignol est bon, mais en 1875 le phylloxéra ravage les ceps de vigne. Aujourd'hui, il ne reste que des chais au Château témoin de ce riche passé.

Les anciens chais du Château de Jaurias © Radio France - Valérie Déjean

Aujourd'hui les chais accueillent plutôt des fêtes, et même un spectacle de guignol dimanche à l'occasion du Week- end des châteaux en fête. Les marionnettes, datant du 19ème siècle ont été entièrement rhabillées par la propriétaire des lieux, l'une des pièces est écrite par la petite fille, et le tout animé par l'ensemble des membres de la famille.

Pizzas et danses folkloriques

D'autres animations sont prévues à l'occasion de ces journées de fête: samedi 29 avril à 11 heures, Pierre-Louis Ducorps organise une visite commentée, un pique-nique suivra et pour ceux qui n'ont rien prévu, un food-truck proposera des pizzas. Une performance artistique est prévue a 14h30 avec une peintre et une danseuse. Enfin à 16 heures 30 rendez-vous avec le Folkistan! (chants folkloriques et cours de danse en cercle avec un professeur). Le lendemain, outre le spectacle de guignols, vous pourrez suivre une nouvelle visite commentée, tout comme le lundi. Pour réserver: 06 10 81 27 36. Les animations sont gratuites.