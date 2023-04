Châteaux en fête en Dordogne : le domaine féodal de Grignols ouvre au public

Le château de Grignols et sa tour du XIIIème siècle bâti sur un éperon rocheux

Il faut grimper pour atteindre le château. Un castrum niché sur un éperon rocheux qui rappelle la grandeur des Talleyrand-Périgord. Sa construction a débuté à la fin du XIᵉ siècle. La famille des Grignols s'est succédée de père en fils. Les plus puissants ont été des bâtisseurs. Le château se compose d'ensembles du XIIIᵉ siècle comme la tour. D'autres de la renaissance. Le tout entièrement rénové après sa destruction totale en 1658

Vestige de la destruction du château de Grignols, on aperçoit les cheminées qui trônaient dans les pièces qui ont été détruites © Radio France - Corinne Duval

Des bâtisseurs et des fantômes

Le château de Grignols est en fait un castrum entouré de douves. C'est plus qu'une nuance pour Antoine Grassian, président de l'association "mémoires du comté de Grignols". À 85 ans, il quitte sa bétonnière pour narrer la longue histoire de la bâtisse médiévale. Ami des propriétaires actuels, il a la chance de connaître l'intérieur qui n'est quasiment jamais visible et il est intarissable.

"Le domaine féodal fut l'un des plus puissants de Dordogne" raconte-t-il. Avec deux puissants seigneurs qui ont marqué de leur empreinte l'architecture du château. Boson III de Grignols fait notamment bâtir la tour crénelée. Féal de Saint-Louis auquel il voue une fidélité absolue, il se fait emprisonner à sa place. Il participe à deux croisades et s'est considérablement enrichi.

La tour du XIIIème siècle construite par Bozon III © Radio France - Corinne Duval

L'influence de la renaissance est également fortement présente grâce à l'œuvre de Jean de Grignols, dit Jean de Grigneau. Féal des Valois, "il est fou amoureux du château" relate Antoine Grassian. Grand seigneur, il vit à Paris et tient à ce que son épouse, Mme de La Tour, s'installe dans la bâtisse. Le castrum très froid ne lui plait guère. Jean de Grigneau l'entend se plaindre de la présence de fantômes. "Furieux, il mène une enquête pour découvrir que les serviteurs jouent effectivement les fantômes avec des chaînes la nuit, afin de rester seuls, quasi propriétaires du château" raconte Antoine Grassian.

Les propriétaires américains

Les nouveaux propriétaires s'investissent beaucoup dans l'entretien et la reconstruction du château. Ils sont retraités. Lui américain, producteur de musique. Elle, française, se nomme également de La Tour, clin d'œil à l'histoire. Ils vivent entre Little-Rock dans l'Arkansas, dans le sud des États-Unis, le Mexique, et Grignols. Ils ont entièrement reconstruit une salle qui s'était effondrée, refait la toiture. Ils n'ont ouvert le château qu'à de très rares exceptions mais "ont l'intention de la faire plus souvent" dit Antoine Grassian

Une des très rares visites du château de Grignols - Nicolas Charrier

Le château de Grignols ouvrira ses portes le 30 avril pour une balade dans le parc (sans réservation) et une visite intérieure guidée (à 11h et 14h30, sur inscription préalable auprès de l'Office de Tourisme de St-Astier au 05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr). La visite est gratuite.

- Marché médiéval : artisans, créateurs, produits du terroir, démonstrations, bénévoles en costume médiéval (prêt par l'association Mémoire du Comté de Grignols).

- Concours de dessin pour les enfants : dessine le château.

- Jeux, démonstration de béhourd (combat médiéval).

- Restauration et buvette sur place.

- Dans le village, rue des Talleyrand (à 400 m du château) : visite de la Maison du Patrimoine et présentation du Castrum en 3D (association Mémoire du Comté de Grignols : 05 53 03 73 53