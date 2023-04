"Châteaux en fête" en Dordogne : plus de 70 châteaux à découvrir dès la mi-avril

C'est reparti pour un tour dans les châteaux, manoirs et gentilhommières de Dordogne : la 3e édition de "Châteaux en fête" se déroule du 15 avril au 1er mai. Cette année, tous les activités proposées se tiennent dans des châteaux du département, le Lot-et-Garonne n'est plus de la partie, contrairement aux deux premières éditions. 71 châteaux, déjà ouverts tout le reste de l'année au public ou habités uniquement par leurs propriétaires privés, ouvrent leurs portes.

Le château et les jardins des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne) fait partie de ces châteaux ouverts au public toute l'année. © Radio France - Flavien Groyer

L'objectif est d' "accentuer cette image de magie, dont nous avons tous rêvés petits, de vivre ou courir dans un château", livre Sylvie Chevallier, vice-présidente en charge du tourisme au Département, à l'origine de l'événement. Cette magie, elle "veut la créer en tout début de saison touristique". "Châteaux en fête" se déroulent donc pendant 17 jours, sur les vacances de Printemps et les trois zones scolaires peuvent en profiter pendant au moins une semaine.

Ouvrir son intimité de châtelain

Les habitants du Périgord sont aussi invités à "découvrir [leur] pays". Les châteaux ouverts sur la période couvrent la totalité du département, avec une prédominance en Périgord vert où 40 châteaux participent à l'opération. Une quarantaine de ces lieux réalisent cette ouverture exceptionnelle pendant ces deux semaines. L'occasion de "profiter des retours des visiteurs et de tester leur notoriété", veut croire Germinal Peiro, le président du conseil départemental. Il "sûr que [Châteaux en fête] suscitera des vocations et dans quelques années des ouvertures à l'année".

Au "pays des mille et un châteaux", 55 sont ouverts au public en dehors de l'événement. Pourtant, "les châteaux représentent 28 % des visites réalisées en Dordogne, juste après [celles consacrées aux lieux de] la préhistoire", souligne Sylvie Chevallier. 19 nouveaux édifices se lancent cette année dans l'aventure créée il y a trois ans.

Pour la 3e édition de "Châteaux en fête", le château de Marzac à Tursac (Dordogne) se joint à l'événement. © Radio France - Charlotte Jousserand

De la chorale au lancer de charentaises

1 200 créneaux d'activités sont prévus lors de l'opération "Châteaux en fête". 200 de ces animations, ludiques, sont particulièrement destinées aux enfants et aux familles. "Il y en a pour tous les goûts", prévient Germinal Peiro : des expositions de tentures à des concerts et des projections de films, en passant des concours de costumes, des dégustations de vins à l'aveugle ou encore des lancers de charentaises.

Le château de Hautefort (Dordogne) renouvèle sa participation à l'événement. © Radio France - Emmanuel Claverie

Un spectacle de pyrotechnie et un feu d'artifice sont aussi organisés au château Barrière. La propriété de la Ville de Périgueux lance d'ailleurs les festivités, avec notamment un escape game et un spectacle de feu le samedi 15 avril au soir. Toutes les demeures participantes à "Châteaux en fête" et les activités proposées sont à retrouver : ici .