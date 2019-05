Chatel-Guyon : le vélo électrique connecté en libre service débarque dans la station thermale

Avec les beaux jours et si vous faisiez du vélo ? A Chatel-Guyon, vous pouvez désormais utiliser des vélos à assistance électrique en libre service. Huit engins, gérés par la start-up clermontoise Koboo sont installés sur le parking de l'office de tourisme. Ces vélos sont proposés à la location pour une demi-journée ou une journée.

Il fait beau ! ☀️🚴‍♂️ Les vélos @justkoboo font leur grand retour à @Chatel_Guyon en version électrique et toujours en libre service ! Ce projet porté par @RLV_agglo représente la 1ère station de la start up dans le @Departement63 👏

➡️ Rdv devant l'office de tourisme @TerraVolcanapic.twitter.com/7TQNQP6Jrh — Châtel-Guyon (@Chatel_Guyon) May 13, 2019

Pour les louer, il faut tout de même être équipé d'un smartphone et posséder une carte bancaire, et après le reste est simple. Il suffit de se laisser guider. Il faut compter 2 € de l'heure.

Les vélos connectés électriques Koboo permettent aussi de télécharger des parcours touristiques. © Radio France - Claudie Hamon

Un système pour télécharger des parcours

Ce n'est pas la première fois que la ville de Chatel-Guyon teste le vélo en libre service puisque l'an dernier, il y avait déjà des vélos normaux. "Ils ont eu du succès mais avec toutes ces côtes à monter, il fallait bien des vélos électriques, précise Frédéric Bonnichon, maire de la ville et président de l'agglomération Riom Limagne et Volcan. Ce système connecté permet également de télécharger des circuits touristiques. "Dès cet été, nous ouvrirons des voies vertes autour de Riom, Mozac et Chatel-Guyon, et notamment les 7 km de l'ancienne voie ferrée du Thermal Express qu'empruntaient les curistes entre Riom et Chatel. Cela permettra de redécouvrir le patrimoine."