Châtelaillon-Plage : un feu d’artifice signé Ruggieri ce samedi 15 juillet à 23h

Après le feu d'artifice de La Rochelle tiré ce 14 juillet, c'est au tour de Châtelaillon-Plage ce samedi 15 juillet à 23h. Les pieds dans le sable, la tête levée vers les étoiles, petits et grands ont rendez-vous sur la plage du Casino pour suivre ce spectacle pyrotechnique. Avec l'aide de huit bateaux prêtés par les ostréiculteurs locaux, ce spectacle va offrir dix-huit minutes de féerie dans le ciel ! Pour cette édition, le spectacle pyrotechnique a été conçu et orchestré par David Proteau et la Société Ruggieri.

ⓘ Publicité