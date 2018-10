Le Poitou a son prodige de la pâtisserie ! Il habite Châtellerault, est en terminale S, et on le voit cette saison dans le Meilleur pâtissier, sur M6. Emission dans laquelle il est toujours en lice pour la victoire.

Châtellerault, France

Julien Fongang a 17 ans, et cette année il participe à la septième saison du meilleur pâtissier sur M6. L'habitant de Châtellerault est le plus jeune candidat, toutes saisons confondues. Quand l'émission a été tournée il n'avait que 16 ans. Au fil des épisode, le Châtelleraudais impressionne, entre sa grande connaissance de la pâtisserie et sa créativité.

Julien prépare son bac scientifique cette année, mais dès qu'il peut il pâtisse, pour le plus grand bonheur de sa famille. Et si il reste modeste, il a un grand talent. "J'ai commencé par faire des macarons. Comme tout le monde j'ai commencé par les rater, mais j'ai persévéré. C'est ce qui m'a donné envie de continuer."

France Bleu Poitou a rencontré ce passionné de pâtisserie.

Le témoignage de Julien, 17 ans Copier

Les candidats s'entendaient tous très bien explique Julien, qui a gardé ce souvenir de l'émission. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

J'ai commencé par faire des macarons. Comme tout le monde j'ai commencé par les rater, mais j'ai persévéré.