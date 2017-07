Châtellerault : une semaine de vélo pour des centaines de jeunes venus de toute la France

Des nuées de cyclistes envahissent depuis le week-end dernier les routes du châtelleraudais. Ils sont près de 700 jeunes et 200 encadrants à participer à la Semaine Nationale des Jeunes jusqu'à dimanche prochain.

Ils enchaînent les kilomètres à vélo et les visites culturelles depuis samedi dernier et ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Les jeunes licenciés se retrouvent pour découvrir une région différente chaque année. Du vélo certes, mais aussi diverses activités, comme la pétanque et l'incontournable visite au parc du Futuroscope.

Jacky Faucheux, président du comité d'organisation de la Semaine Nationale des Jeunes. © Radio France - Fanny Bouvard

Après Châtellerault cette année place à l' Auvergne l'année prochaine.