Coronavirus : "L'humour ne s'est jamais aussi bien porté" estime le dessinateur Chaunu

Emmanuel Chaunu est dessinateur de presse notamment pour Ouest-France mais également homme de scène avec ses One man show.

En cette période de crise sanitaire et de confinement liés au coronavirus, les dessinateurs ne manquent pas d'idées au moment de poser leur crayon sur le papier même si la situation ne semble pas prêter à sourire d'un premier abord.

"C'est un moment dramatique et inédit dans l'histoire de notre planète, constate Emmanuel Chaunu. Il y a une dimension terrible et comme dans tous ces moments de tensions, paradoxalement, les gens ont besoin d'humour.

Et surtout - quand on est dessinateur de presse - je dirai que dans ce malheur-là on a la chance d'avoir un sujet qui touche tout le monde. C'est à dire que les gens regardent encore plus les dessins. Cela pourrait être un moment où on ne se renouvelle pas mais paradoxalement les dessinateurs ont des sujets à l'infini."

Avec toute cette actualité angoissante, les dessinateurs peuvent donc faire rire et peuvent tenir encore plus leur rôle selon Emmanuel Chaunu.

"Pendant la guerre, il y avait beaucoup de dessin d'humour. Je crois que l'humour accompagne malheureusement toujours la mort. C'est le propre de l'être humain d'avoir créé dans son cerveau le rire ou le sourire pour pouvoir ne pas être entraîné dans une dépression.

Dans ces moments-là, on est tous des humoristes. On a tous la capacité face à cet événement de pouvoir créer le contact.

Bien entendu tout est relatif parce que dans nos sociétés à risque, cet événement nous trouble mais il ne faut pas oublier que dans le monde il y a toute l'année des événements terribles. Mais je dirai que l'humour ne s'est jamais aussi bien porté. Regardez sur la toile tout ce qui circule et toutes ces vidéos absolument géniales qui ne sont pas signées par des auteurs.

Ce côté enfermement a aussi des côtés positifs. On est obligé de faire avec et de contourner un problème donc on devient plus créatif."

Le Président de la République a annoncé des aides pour le monde de la culture mais elles ne compensent qu'en partie le confinement des spectateurs.

"Aider la culture c'est bien gentil mais le plus important c'est qu'il n'y a pas de public, pas de spectacle, s'inquiète le dessinateur caennais.

Si on n'a plus de public, on peut chanter dans sa salle de bain. Heureusement, on peut faire des vidéos assez fantastiques mais malheureusement c'est un véritable drame économique pour cette profession et tous les artistes.

Il fut que le virus disparaisse pour qu'on puisse retrouver des salles et qu'on puisse retrouver le public même si au départ on ne sera pas sur des Zénith.

Je me doute que ce sera des petites salles mais le politique est à mon avis assez impuissant. La seule chose qu'il a fait c'est de pouvoir aider les intermittents dans leurs droits et de les prolonger. Tout cela est un peu dérisoire, bien entendu."