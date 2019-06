Chausey : des changements pour le mouillage des plaisanciers en visite

Cela faisait déjà douze ans que le Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (SyMEL), qui gère l'archipel pour le Conservatoire du littoral, réfléchissait à optimiser les mouillages à Chausey. D'où la création d'une zone de mouillage et d'équipements légers, une ZMEL. Derrière l'acronyme, il s'agit en fait d'encadrer le stationnement des plaisanciers sur le domaine public maritime.

En particulier celui des visiteurs de passage. Ces derniers pouvaient déjà s'arrimer gratuitement à une bouée dans le chenal. Un espace dédié, qui était géré par la Chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie. La CCI ne voulait plus de cette charge et le SyMEL a donc repris le flambeau.

Cette zone de mouillage permet de regrouper les plaisanciers au même endroit. Et donc d'éviter qu'ils ne s'éparpillent dans les espaces protégés de Chausey, pour mieux limiter leur impact environnemental.

Quelque peu laissés à l'abandon ces derniers temps, les équipements de mouillages devaient être mis à neuf et entretenus. D'où l'instauration d'une redevance, en concertation avec tous les acteurs impliqués dans la vie de l'archipel. Dix euros la nuitée avec des tarifs à la semaine, au mois et à la saison. Cette somme doit permettre au gestionnaire de rentrer dans ses frais.