Heures Vagabondes : important dispositif de sécurité pour le concert d'Amir

Le chanteur Amir sera en concert ce soir à 22h30 à Chauvigny en ouverture des Heures Vagabondes. Il sera précédé d'une première partie avec le groupe Las Gabachas de la Cumbia.

Avec environ 15 000 spectateurs annoncés ce soir, la mairie de Chauvigny a prévu un important dispositif de sécurité. Le complexe sportif Les Guiraudières sera une "bulle de sécurité" selon la première adjointe à la ville Anne Brachet. La rue Peuron sera fermée dès 13 heures cet après-midi, et il ne sera plus possible de se rendre au complexe en voiture. Des barrières sont déployées sur plus d'un kilomètre tout autour de l'enceinte sur une double rangée. Des blocs de béton sont également installés pour empêcher tout véhicule de pénétrer dans l'enceinte.

Certains objets interdits

L'entrée se fera à partir de 17 heures et il faudra montrer son sac. Certains objets ne sont pas tolérés. C'est le cas des poussettes, glacières, bouteilles en verre, sièges pliants, parasols, parapluies et même casques de moto. Selon Pierre Cazenave, directeur général adjoint à la culture au département: "les mesures de sécurité sont de l'ordre du bon sens et doivent permettre à tous de profiter de la soirée dans de bonnes conditions."

Le concert d'Amir débutera à 22h30. Il est précédé d'une première partie de Las Gabachas de la Cumbia

Les Heures Vagabondes en trois chiffres