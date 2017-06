Chauvigny recherche des bénévoles pour le concert d'Amir

La mairie de Chauvigny (Vienne) lance un appel pour le concert gratuit d'Amir, le 1er juillet. Elle recherche des bénévoles pour l'organisation. Il manque une soixantaine de personnes.

L'appel est lancé par la mairie de Chauvigny et il devient urgent : elle recherche des bénévoles pour le concert d'Amir, le 1er juillet. Une soixantaine d'habitants se sont déjà inscrits, mais il en faudrait au moins une centaine, pour assurer au mieux l'organisation.

Parkings et buvettes

Les bénévoles seront chargés d'accueillir et guider les spectateurs, de tenir les buvettes et de gérer le stationnement sur les parkings. Si la mairie réussit à trouver une centaine de bénévoles, cela leur permettra de se répartir en deux équipes, et de se relayer, au lieu de devoir assurer toute la journée et la soirée.

Le chanteur Amir, artiste France Bleu révélé par l'émission The Voice et représentant de la France à l'Eurovision en 2016, est attendu à Chauvigny pour l'ouverture du festival des Heures Vagabondes.

15.000 spectateurs attendus

15.000 spectateurs sont attendus pour ce concert gratuit en plein air, et 5.000 véhicules annoncés sur les parkings. La mairie recherche des terrains et des parcelles pour le stationnement car le site du complexe sportif La Guiraudière ne suffit pas.

Pour devenir bénévole, contactez le 06.84.36.66.62