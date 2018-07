Chauvigny, France

Un escape game a ouvert au château d'Harcourt, à Chauvigny, dans la Vienne. La ville voulait mettre en place une animation dès l'été 2018, et c'est cette proposition qui a été retenue. "On espère attirer des étudiants et jeunes adultes, qui ne sont pas tentés par les visites classiques du patrimoine" explique Isabelle Bertrand, responsable des musées de Chauvigny.

Quatre pièces , une énigme à résoudre pour ouvrir les portes du château

Une fois les portes du château passées, l'équipe, composée de six personnes au maximum, a une heure pour résoudre toutes les énigmes. Le scénario, mêlant jeu et histoire, a été créé par Auélie Gény : "on va rentrer dans quatre pièces du château pour obtenir des indices et informations, qui sont utiles pour les pièces suivantes afin de résoudre l'énigme dans la pièce finale".

Chaque salle est décorée sur un thème du moyen-âge. Ici les chevaliers. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

L’objectif de cette visite ludique : que les participants s'amusent tout en retenant quelques dates d'histoire qui ont marqué le château et la région. _"Il y en a pour tous les goûts_, on peut avoir des jeux de fouille comme de réflexion ou de logique", explique Aurélie Gény.

L'escape game du château d'Harcourt de Chauvigny est ouvert jusqu'à septembre, il faut avoir au moins 14 ans pour y participer. Les prix vont de 21 à 27 euros par personne, en fonction du nombre de joueurs dans l'équipe. Les réservations se font sur le site des musées.