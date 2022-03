Check-In Party : la programmation complète du festival enfin dévoilée !

La programmation du festival Check-In Party a été dévoilée ce vendredi ! Après deux éditions annulées les années précédentes, le festival de musique électro, rock et punk creusois aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 août, avec des artistes variés, et Feu! Chatterton en tête d'affiche.

Le festival Check In Party a enfin dévoilé sa programmation ! Ce festival de musique punk, rock et électro aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 août 2022 à l'aérodrome de Saint Laurent, près de Guéret.

Et les artistes sont variés ! La tête d'affiche reste le groupe français Feu! Chatterton. Mais il y aura également le groupe Australien King Gizzard & the Lizard Wizard, Fontaines DC ou encore Battles.

Une programmation sans superstar internationales, comme le festival creusois a pu avoir en 2019 avec la présence de l'artiste Patti Smith. C'est une volonté pour Sébastien Chevrier, le programmateur et créateur du festival. "On ne veut que ce soit un événement qui soit un peu singulier dans le paysage des festivals hexagonaux de l'été. On ne voulait pas organiser un festival qui aurait eu la même programmation que nos voisins à Limoges, sur l'arc atlantique ou ailleurs. Donc, on veut sortir un peu des standards commerciaux, et puis trouver un bon équilibre entre des artistes fédérateurs et néanmoins populaires et d'autres artistes plus émergents. On pourra parler au plus grand nombre." Une programmation singulière donc, mais qui reste, selon lui, dans l'ADN de cet événement.

Les ventes sont ouvertes, vous pouvez acheter vos places sur www.checkinparty.com.