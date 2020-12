Bonne nouvelle pour les amateurs de musiques actuelles, le festival creusois Check In Party annonce préparer une nouvelle édition l'été prochain.

Check In Party redécollera en 2021 pour une deuxième édition

L'annulation de la deuxième édition, prévue en août 2020, à cause de l'épidémie de COVID-19, avait déçu tous ceux qui avaient profité de l'édition 2019. Qu'ils se rassurent, le festival creusois prépare activement une nouvelle édition et dévoile ce mardi les dates de l'événement : ce sera les 20 et 21 août prochain.

Les premiers noms de la programmation devraient être dévoilés par les organisateurs à la fin du mois de janvier.

L'édition 2019 de Check In Party avait rassemblé 14 000 personnes et la qualité de l'organisation avait été saluée par de nombreux festivaliers.

.