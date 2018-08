France Bleu Breizh Izel vous propose cet été de sortir des sentiers battus pour des balades sur des chemins méconnus. Pour ce deuxième épisode, direction Morlaix, avec ses venelles et ses trésors cachés. Plusieurs circuits sont proposés au départ de l'Office de tourisme.

Morlaix, France

Le bourg médiéval de Morlaix offre un dédale de petites rues. Les venelles se croisent et relient les avenues principales. Laetitia Filly guide touristique, aime y emmener les promeneurs : "il y a beaucoup d'escaliers, des chemins un petit peu escarpés qui offrent des points de vue superbes, d'autres perspectives, sur le cœur de ville de Morlaix."

Les guides touristiques ne manquent jamais de rappeler que Morlaix est la troisième manufacture royale de tabac.

Les fameuses maisons à pans de bois

Ce sont les maisons typiques à pans de bois qui font la renommée de la ville, il y en a plus d'une centaine. Chantal ne peut s'empêcher de photographier la plus célèbre : la maison à Pondalez, sur la Grand Rue : "j'avais le souvenir de ces maisons à pans, c'est très original, on s'appuie sur les conseils de l'office de tourisme!"

Morlaix compte une centaine de maisons à pan de bois. © Radio France - Léa Duperrin

La chapelle Notre-Dame-des-Anges construite en mémoire d'un drame

Laetitia Filly a confié son lieu favori à France Bleu, un site au lourd passé : "si on sort un petit peu des sentiers battus, c'est la petite esplanade de la chapelle Notre-Dame-des-Anges. Elle a été construite après la Seconde guerre mondiale, suite à un bombardement allié pour détruire _le viaduc de Morlaix_. Elle a été construite en mémoire du drame qui a touché l'école Notre-Dame-de-Lourdes, qui était juste derrière. Une bombe est tombée sur l'école et a fait 39 petites victimes. Sous les tilleuls, sur le muret, on a une vue sur les toits de Morlaix qui est très paisible".