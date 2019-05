Chemise blanche, jean denim et foulard bleu, la tenue de rigueur pour la Feria de Nîmes

Un nouveau look pour une nouvelle Feria ? La mairie de Nîmes a imaginé un dress code en bleu et blanc pour la 67e édition de la Feria. Une initiative qui fait débat chez les Nîmois.

La petite chemise blanche, le jean et même le foulard, Paul et Marie ont déjà tout prévu pour la Feria de Pentecôte. Le nouveau dress code, ils l'aiment beaucoup. Les retraités ont même participé au tournage d'un clip vidéo pour la mairie, qui sera diffusé à partir de lundi 27 mai 2019 sur les réseaux sociaux. _"Ces couleurs mettent en valeur la ville de Nîmes... Elles font référence au jean denim, qui vient... De Nîmes, évidemmen_t, observe Marie. Alors, c'est vrai, traditionnellement, nos couleurs ce sont le rouge et le vert... Mais il faut savoir changer dans la vie !"

Le 22 mai 2019. La mairie de Nîmes prépare un clip vidéo pour présenter son nouveau dress code. © Radio France - Claire Leys

Pendant le casting, nous avons choisi des personnes de toutes les générations, de tous les milieux, explique Pierre-Yves, le réalisateur du clip. L'idée, c'est de faire comprendre que le Bleu, Blanc, Jean, ça va à tout le monde." Selon lui, ce nouvel "uniforme" permettra de donner du caractère à la Feria. Mais tous les Nîmois ne sont pas enthousiastes. Attablées à un café sur l'esplanade Charles de Gaulle, trois amies découvrent le foulard. "Il a été fabriqué en Espagne !, constate l'une en observant le bout de tissu. C'est vraiment dommage, surtout qu'à Nîmes nous avons des entreprises qui auraient pu s'en charger."

30 000 foulards vont être distribués

Ce qui dérange Jasem, en classe de 6ème, c'est plutôt la couleur. "A Nîmes, normalement, les foulards doivent être rouges ! Ca n'a pas de sens, peste le jeune garçon. Mais bon, si c'est ce qu'il faut porter cette année, je le ferai". Un aspect positif à noter, même si le foulard ne correspond pas à vos attentes, il sera gratuit. La Mairie compte en distribuer 30 000 en tout. Vous pourrez retirer le vôtre à partir de début juin à l'Office de Tourisme, au nouvel espace accueil de l'avenue Feuchère ou bien lors du spectacle d'ouverture de la Feria.