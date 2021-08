Chéniers : la plus grande brocante de Creuse de retour pour la première fois depuis deux ans

La crise sanitaire avait condamné l'édition 2020. Cette année Chéniers a retrouvé sa brocante, la plus grande de Creuse et la quatrième plus grande de France. 150 exposants réunis dans tout le village. Pour le plus grand plaisir de plusieurs milliers de passionnés.

D'habitude, la brocante de Chéniers peut rassembler jusqu'à 10 000 personnes lors des bonnes années. Cette année, la brocante était soumise aux mêmes protocoles sanitaires que les marchés. Pas de pass sanitaire mais une jauge à 4 000 personnes maximum.

10 000 ou 4 000, peu importe pour Nicolas Gaudon, la présidente du comité d'animation de Chéniers, qui organise la brocante. Ce qui compte, c'est que les brocanteurs et les collectionneurs se retrouvent enfin autour de leur passion. "Quand vous dites la plus grande brocante, s'amuse-t-elle, c'est surtout la plus belle, parce que nous n'avons que des affaires de brocante. Je n'ai rien contre les vide-greniers attention, mais nous n'avons pas de vêtements neufs, rien que de la brocante."

"Si vous ne mettez que des vêtements des peluches, et que vous avez un stand de qualité à côté, les gens le remarquent même pas," renchérit José Soulié. Le président de l'association des commerçants de Bourganeuf a fait la route avec ses antiquités : principalement de la porcelaine de Limoges et du vieux matériel militaire, des baïonnettes allemandes de 1870 et des képis.

La brocante, une affaire de passionnés

Il y a bien quelques flâneurs qui déambulent entre les stands, mais la plupart des visiteurs ont des objectifs très clairs. "Moi je collectionne les véhicules miniatures anciens, explique Thierry, qui a fait la route depuis Saint-Léonard-de-Noblat. J'ai trouvé mon petit bonheur du matin, une petite frégate des années 50 en très bon état, pour un prix assez modique."

Et une fois qu'on a trouvé son bonheur il faut négocier. "Présenté 15 euros, j'en ai proposé huit... Patrick arrive de la Châtre, il a trouvé un petit présentoir à monnaie pour sa collection. On va essayer de trouver un terrain d'entente, il faut leur laisser le temps et puis revenir un peu plus tard, peut-être qu'ils se diront qu'ils ne le vendront pas.."

Brocanteurs et collectionneurs prennent ces petites négociations très au sérieux. Car un bibelot qui se vend huit euros sur une brocante en vaut souvent cent fois plus dans le cœur d'un passionné.