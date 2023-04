Chèques-vacances : le gouvernement augmente sa dotation pour faciliter les départs des plus modestes

Le gouvernement va améliorer en 2023 le soutien budgétaire de l'Etat à l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) avec 1,3 million d'euros de crédits supplémentaires sur un total de 3,4 millions d'euros, a annoncé Olivia Grégoire, ce jeudi 20 avril. La ministre du Tourisme doit effectuer un déplacement sur ce thème à la Baule et à Guérande ce vendredi.

Ces 3,4 millions d'euros doivent permettre à plus de 15.000 personnes de bénéficier d'une aide financière pour partir en vacances en 2023, sur "les 4,5 millions de salariés et travailleurs indépendants accompagnés chaque année par l'ANCV via le dispositif bien connu des chèques-vacances", précise le communiqué de presse du ministère.

Financement des "colos apprenantes"

Ces crédits vont notamment abonder trois programmes existants, dédiés aux personnes âgées dépendantes et à leurs aidants, aux femmes victimes de violence ou encore aux enfants pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse.

Ils viendront aussi, dans le cadre d'une expérimentation, financer le dispositif des "colos apprenantes" du ministère de l'Education, afin de permettre à "2.500 enfants de salariés et de chefs d'entreprises des quartiers prioritaires de la ville (QPV)" d'en bénéficier selon Olivia Grégoire. Selon elle, "tout le monde a le droit de pouvoir partir en vacances, quelle que soit sa situation, quels que soient ses moyens et quel que soit son âge. Il y a le droit au travail mais aussi le droit au repos. C’est le rôle de l’Etat, en lien avec les associations et les opérateurs comme l’ANCV, d’accompagner nos compatriotes les plus vulnérables et les plus modestes pour partir en vacances.»

Un dispositif spécial pour les résidents des régions d'Outre-mer reconduit

Un dispositif expérimental créé en 2022 pour soutenir le départ en vacances des résidents des régions et départements d'Outre-mer, sera également reconduit en 2023. Il avait bénéficié à 9.200 personnes l'an dernier.