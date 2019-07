Cher : Vingt euros pour un bout de cathédrale

Neuvy-Deux-Clochers, France

C'est un peu, notre maison du facteur Cheval, berrichonne. Jean Linard était un céramiste reconnu qui a bâti entièrement de ses mains cette cathédrale à la fois exubérante et atypique, uniquement avec des matériaux de récupération, et sans aucun plan. L'artiste est décédé en 2010. La propriété, mise en vente, n'a pas trouvé preneur et depuis fin juin, une société coopérative d'intérêt collectif, s'est créée pour sauver le lieu.

Les gardiens du temple de la cathédrale Jean Linard, à Neuvy deux clochers dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Ce qui frappe le visiteur, c'est cette profusion de couleurs ; ces émaux multicolores qui garnissent les tuiles, les trottoirs et surtout ces immenses statues triangulaires, les gardiens du temple, comme les appelaient Jean Linard. Elles vous escortent jusqu'au coeur de la cathédrale, un choeur situé en extérieur : " Jean Linard croyait en Dieu, mais pas en l'Eglise, explique Fanny Lancelin, membre de la société coopérative d'intérêt collectif. Il lisait la bible, mais sa cathédrale ne s'adresse pas seulement aux catholiques. c'est une ode à toutes les religions puisqu'il fait allusion par des inscriptions en céramique à Bouddha ou Mahomet. C'est une ode à la paix surtout. Les gardiens du temple font le lien avec les arbres, le choeur de la cathédrale et l'autel, bien que ces lieux semblent éloignés les uns des autres, ils sont reliés entre eux."

Chiara Scordato, animatrice de l'association Autour de la cathédrale jean Linard © Radio France - Michel Benoit

La cathédrale Jean Linard est vraiment un lieu unique en France...construit uniquement avec de la récup, transformé aujourd'hui en site culturel : " On expose de la céramique, précise Chiara Scordato, animatrice de l'association Autour de la cathédrale Jean Linard. Il ne faut pas oublier qu'on est à trois kilomètres du village de La Borne , mais on est sur un panorama d'artistes beaucoup plus large. Des artistes dont les oeuvres peuvent présenter un lien avec le travail de Jean Linard, dans leur approche. Que ce soit par l'utilisation de matériaux de récupération, ou l'inspiration liée à la nature par exemple."

La cathédrale Jean Linard, un patrimoine commun © Radio France - Michel Benoit

Cet été, 14 artistes exposent à la cathédrale Jean Linard : peintres, sculpteurs, céramistes... Des ateliers sont également organisés, des projections, et des résidences.