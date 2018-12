Cher : l'aquarelliste Jean Chen nous livre son deuxième chef d'oeuvre

Bourges, France

Jean Chen reconstitue avec son pinceau les villes d'Aubigny sur Nère, Sancerre, Mehun sur Yèvre et Bourges telles qu'elles étaient il y a 500 ans. Un travail remarquable. Le peintre est capable de passer plusieurs années sur une aquarelle, surtout si elle est de grande dimension comme cette reconstitution de la ville de Bourges au moyen-âge.

Jean Chen, en dédicace à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un patient travail imaginé à partir de recherches historiques précises. Ce tome 2, consacré au Haut-Berry, fait revivre notamment le château de Mehun sur Yèvre, considéré à l'époque comme le plus beau château de France, mais dont il ne subsiste que quelques ruines aujourd'hui : " J'ai essayé d'être fidèle aux historiens et de ne pas ajouter trop de fantaisies dans mes peintures, explique Jean Chen. J'aurais pu ajouter encore plus de miniatures mais la taille des dessins m'a un peu limité par moment. J'ai essayé de trouver le meilleur compromis."

Le château de Mehun sur Yèvre, reconstitué par Jean Chen © Radio France - Michel Benoit

Ces aquarelles sont vraiment fabuleuses par leurs détails. Ces lecteurs avaient déjà le tome un consacré à Bourges, ils ont craqué pour le tome deux : " Je suis de Mehun sur Yèvre, donc ça m'intéresse. d'ailleurs je peins moi aussi, et je suis vraiment admiratrice du travail de Jean Chen. C'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai découvert dans ce livre d'autres bâtiments de Mehun, disparus aujourd'hui et dont j'ignorais totalement l'existence" s'enthousiasme cette lectrice. Quant à cet habitant de Bourges, il se dit très intéressé par les recherches archéologiques décrites dans ces ouvrages : " La technique de Jean Chen est également remarquable. c'est très précis, vraiment impressionnant."

Sancerre, au moyen-âge, peinte par Jean Chen © Radio France - Michel benoit

Jean Chen est Taïwanais mais il connait sans doute mieux l'histoire de nos villes que de nombreux berrichons. S'il est venu vivre à Bourges, c'est tout simplement parce qu'il a été fasciné durant ses études d'art par un livre illustre du moyen âge : les très riches heures du duc Jean de Berry : " Je croyais qu'il se trouvait au musée du Berry à Bourges, mais il est à Chantilly. C'est grâce à lui que je me suis passionné pour le moyen-âge et le Berry." Le Haut Berry, à travers les aquarelles de Jean Chen est paru aux éditions la Bouinotte : 39 euros, pas cher pour un voyage extraordinaire dans le temps.