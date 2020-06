Cher : la grange pyramidale de Jars retenue pour le Loto du Patrimoine 2020

La grande pyramidale de Jars fait partie des 18 sites sélectionnés pour l'édition 2020 de la Mission Bern et du Loto du Patrimoine. C'est le seul site berrichon et même l'unique site en Centre-Val de Loire retenu pour cette troisième année. L'objectif de cette mission est de collecter des fonds pour mener des travaux sur des sites très fragiles.

Une première tranche de travaux a déjà été réalisée par les propriétaires de la grange pyramidale de Jars, afin de renforcer une façade et éviter un état de péril irrémédiable. Mais il manque un grand nombre de pièces de bois. Et les pannes et chevrons sont dans un état très dégradé, ce qui provoque la casse de briques. Des infiltrations d'eau se multiplient et participent à la détérioration de la structure.

Il faut donc en urgence des travaux sur la charpente et un travail de couverture et de maçonnerie. Des travaux qui respecteront évidemment l'esthétique et l'architecture initiales.

Cinq tirages du Loto du Patrimoine auront lieu en septembre. Et des jeux de grattages seront vendus dès le 31 août.