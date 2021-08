Le magazine américain Time vient de publier sa très attendue liste des 100 plus beaux endroits au monde. Et dans la liste : le château d'Ainay-le-Vieil, dans le Cher, qui est décrit comme " l'une des forteresses les mieux conservées" du XVème siècle.

Cher : le château d'Ainay-le-Vieil parmi les plus beaux endroits du monde en 2021 selon le magazine Time

Un chateau et un jardin remarquable.

Chaque année, le magazine américain Time publie sa liste des plus beaux endroits du monde. Il vient de publier sa sélection 2021 et dans la liste, il y a un monument berrichon ! Le magazine présente 100 destinations qu'il juge comme les plus belles du monde. Dans l'article concernant la vallée de la Loire, il évoque le château d'Ainay-le-Vieil, dans le Cher.

L'auteure de l'article explique que le Val de Loire a "longtemps été un trésor d'histoire", grâce à ses châteaux et ses résidences royales. Elle cite notamment le château du Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci, qui est situé à Amboise (Indre-et-Loire).

Quelques lignes plus loin, elle évoque donc le château d'Ainay-le-Vieil, qui date du XVème siècle. C'est "l'une des forteresses les mieux conservées de l'époque", selon elle. Il "propose désormais des hébergements dans des fermes sur son domaine".