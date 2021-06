Cher : les routes du Tour de France cajolées avant le passage du peloton

Le Tour de France sera en Berry les 1er et 2 juillet : l'étape Tours / Châteauroux le jeudi et un départ de Vierzon le vendredi 2 juillet pour l'étape, la plus longue de ce tour, 248 km vers Le Creusot.

Un passage du Tour, c'est évidemment montrer son plus beau visage et les collectivités en profitent pour revoir l'état des routes que vont emprunter les coureurs. Il ne faudrait pas qu'un trou provoque une chute. A Vierzon, les travaux vont bon train depuis quelques semaines. Plusieurs routes ont été fermées et les engins de chantier sont en action. La mairie a décidé de refaire une bonne partie de l'itinéraire des coureurs. La rue Gourdon et la rue Etienne Nivet notamment qui étaient en mauvais état. Cela pousse certains habitants à s'interroger : " Ils ont attendu que le France arrive pour refaire les routes. Cela fait vingt ans que les routes sont défoncées à Vierzon. " Le maire reconnait que le Tour précipite certains travaux de voirie qui étaient de toute façon déjà prévus, explique Nicolas Sansu : " Le tour emprunte dans le cadre du départ fictif des routes qui servent beaucoup aux Vierzonnais. C'est donc une bonne opportunité pour avancer des travaux qui étaient prévus. Ils auraient peut-être été faits en 2022 ou 2023 et que l'on a avancés en 2021."

La rue Etienne Nivet à Vierzon doit encore être refaite d'ici le 2 juillet. © Radio France - Michel Benoit

Ces travaux de voirie pour le Tour coûteront 165.000 euros à la ville de Vierzon. L'organisation de l'épreuve n'a rien imposé à Vierzon, car c'est un départ fictif. Il restera 6 à 700.000 euros cette année pour les autres routes de la ville, précise Nicolas Sansu. Les habitants se posent quand même des questions d'ordre financier : " Ce départ va nous coûter énormément " s'inquiète cet habitant. " J'espère que le maire ne va pas en profiter pour augmenter les impôts. On paie déjà assez cher comme ça ! "

La mairie de Vierzon affiche les couleurs du Tour de France © Radio France - Michel Benoit

La mairie a déboursé 96.000 euros pour obtenir ce départ d'étape. Nicolas Sansu se veut rassurant pour l'avenir : " Il n'y a pas eu d'augmentation des impôts locaux cette année. La taxe foncière n'a pas été augmentée et nous n'augmenterons pas les impôts." Une promesse qu'il faudra tenir... reste à quantifier les retombées que la ville obtiendra de cette étape...

A Foëcy, départ réel de l'étape du 2 juillet, le ocnseil départemental a posé un nouvel enrobé sur quelques centaines de mètres. © Radio France - Michel Benoit

Le peloton va traverser une bonne partie du département du Cher, au départ de Vierzon, d'est en ouest sur 82 km vers la Nièvre. Le conseil départemental du Cher a rénové 5,8 km de routes, mais aucune réfection lourde. Tout à fait supportable, estime le président du conseil départemental, Michel Autissier : " Cela va représenter un coût de 5 à 600.000 euros sur un budget annuel de 20 millions. On est bien en dessous des 10 %, c'est donc tout à fait possible. D'autant que ces travaux auraient sans doute eu lieu au cours des toutes prochaines années. On intervient par exemple à Villabon, à Baugy, surtout dans les traversées des communes. A Foëcy où sera donné le départ réel de l'étape. On a anticipé des travaux qui auraient été prévus dans un an ou deux. En tout cas, il n'y a pas de dépenses supérieures ou inutiles qui sont engagées. Et cet argent dépensé vaut la peine quand on voit le prix d'un simple spot sur France Télévision. Là, on aura une retransmission longue qui mettra en valeur le département. On verra Vierzon, la cathédrale de Bourges, la campagne du Cher jusque Cours les barres. Ca vaut largement le coup de refaire la voirie, d'autant qu'il n'y aura aucune intervention lourde."