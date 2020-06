Cherbourg : 100 musiciens vont reprendre Nirvana place de Gaulle

Pendant le confinement, Pierrick Le Gal, à la tête d’une société d’événementielle a eu l'idée d'organiser un "Rockin' 100". Au programme, deux reprises de Nirvana : "Come As You Are" et "Smells Like Teen Spirit".

J'ai des amis intermittents, ils sont dans la même difficulté que nous. Alors je me suis inspiré de Philippe Manoeuvre qui a organisé le Rockin'1000 l'année dernière au Stade de France à Paris. Je me suis dit que j'allais faire la même chose cette année.

Tanguy Kerleroux, un cherbourgeois de 28 ans maintenant installé à Caen va participer au Rockin'100 place de Gaulle. L'année dernière, il était déjà présent au Stade de France à Paris.

Ce sont des petites victoires dans la vie d'un musicien. Le principe va rester le même, on sera nombreux et c'est l'occasion de rencontrer des gens. C'est la magie de la musique, c'est ce que j'adore.

Le concert sera diffusé sur Facebook et Youtube en direct.

Chanteurs chanteuses, musiciens, musiciennes... venez comme vous êtes.

Vous pouvez vous inscrire sur la page d'OCM Événements.