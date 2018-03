Cherbourg, France

Plus de 50 ans après "Les Parapluies de Cherbourg", un nouveau film a été entièrement tourné à Cherbourg avec des acteurs non-professionnels, tous Cherbourgeois : "Milla" est réalisé par Valérie Massadian. L'avant-première a lieu ce samedi au cinéma l'Odéon à 18h.

Il n'y a pas beaucoup de dialogues et seulement deux morceaux en guise de bande originale, explique la jeune interprète Séverine Jonckeere :

Tout passe par les expressions du visage !

Ce film brosse avec pudeur le portrait d'une jeune maman qui galère : une fiction qui ressemble beaucoup à la vie de Séverine Jonckeere, oeil charbonneux et chevelure blond platine, qui interprète Milla. Pour cette jeune femme de 23 ans, le conte de fée commence dès qu'elle franchit la porte de la MJC où se déroule le casting. L'annonce stipule que la comédienne ne doit pas être professionnelle mais qu'elle doit être jeune maman. Séverine est donc accompagnée de son fils Ethan qui jouera son propre rôle à l'écran.

L'autre vedette du film, c'est évidemment Cherbourg, ses bâtiments, ses bateaux qui sentent le poisson et la rouille et ses plages toutes proches, explique Frédéric Mouchel, directeur du cinéma l'Odéon à Cherbourg :

On n'est pas dans une représentation clichée ou touristique, c'est vraiment la réelle ambiance de Cherbourg qu'on retrouve...

Cherbourg à l'écran, c'est aussi des visages familiers : Elisabeth est vendeuse de fruits et légumes à la Fruiterie, dans le centre-ville, elle aussi joue son propre rôle. Et aussi, les pêcheurs du bateau "Le Père Arthur" ont été mis à contribution. Grégory est le mécanicien de bord, il n'a pas eu de problème avec la caméra, c'était surtout le micro de la preneuse de son qu'il fallait gérer :

Quand on déconnait trop, elle nous disait 'les gars, je vous entend'... On surnommait le micro enveloppé d'une grosse bonnette en fourrure au bout de sa perche son 'chien' !

Des scènes du film ont été tournées à bord du Père Arthur © Radio France - Olivia Cohen

On se balade également dans les étages d'un hôtel situé juste en face de la Cité de la Mer : c'est le Marine hôtel, où Milla travaille comme femme de ménage. Dans une brève hallucination, elle croise au détour d'un couloir une chanteuse et un guitariste au détour, reprenant "Add it up" du groupe violent femme.

L'autre morceau de la BO :