Cherbourg : demandez le programme des festivités de Noël

Cherbourg-en-Cotentin veut être la destination privilégiée des Manchois et pourquoi pas, des Normands à l'occasion des fêtes de fin d'année. La municipalité mise pour cela sur un programme riche et éclectique. Début des festivités vendredi 8 décembre.

La nouveauté cette année à Cherbourg-en-Cotentin, c'est le lancement des illuminations de la ville le même soir, quelque soit la commune déléguée. S'il reste quelques éclairages avec des ampoules traditionnelles, la grande majorité des décors sont aujourd'hui constitués de leds. Principalement bleus et blancs dans le centre-ville de Cherbourg-Octeville jusqu'à l'an dernier, ils seront également déclinés en rose et en or cette année. Premiers émerveillements le 8 décembre. Ce soir-là, le lancement des festivités sera fait avec le spectacle ambulant "Little Nemo in Slumberland" , inspiré de l'oeuvre du dessinateur américain Winsor McCay, célébré lors de la dernière Biennale du 9e art. Le spectacle débutera à 19 heures, interprété par une troupe de rue qui s'est produit lors de cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques, à Londres et Sydney notamment.

La municipalité reprend la patinoire à sa charge

On retrouvera le traditionnel marché de Noël devant le théâtre avec une nouvelle fois, la présence de la patinoire devenue un incontournable des festivités cherbourgeoises. Cette année, c'est la mairie qui prend à sa charge son installation (tout comme celle de la piste de luge place centrale). Les écoliers de la ville vont s'y succéder d'ici les vacances. Des créneaux seront par ailleurs réservés aux tout petits les samedi et dimanche matin jusqu'au 7 janvier. On pourra même y applaudir l'ex-championne Surya Bonaly, et fêter le réveillon jusqu'à une heure du matin dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Le Père-Noël, lui, arrivera comme chaque année par la mer, le 17 décembre.

Participer à la fête de l'intérieur

Avec ce programme, les élus cherbourgeois comptent séduire des habitants de toute la Manche mais aussi des départements voisins. Cette année, ce sont 530 000 euros qui sont investis dans ces festivités, un budget en légère hausse. La mairie cherche par ailleurs des bénévoles qui souhaiteraient prendre leur place dans le spectacle inaugural le 8 décembre prochain. Les candidats peuvent se faire connaître au 02 50 70 11 73.

Retrouvez le programme complet des festivités sur ville-cherbourg.fr