Cherbourg-en-Cotentin : l'association Tangomanie fête ses dix ans en danse et en musique

Cherbourg-en-Cotentin, France

Cherbourg-en-Cotentin vit au rythme du tango ce week-end. Des dizaines de manchois sont entrés dans la danse pour fêter les 10 ans de l'association Tangomanie. Ce dimanche 28 avril, un atelier animé par des danseurs professionnels est proposé aux pratiquants toute la journée à la Maison pour tous, square du nivernais. Un autre atelier, ouvert à tous cette fois, est organisé ce mardi 30 avril à partir de 19h15.

Tout le week-end, de nombreuses animations étaient organisées pour célébrer cet anniversaire.

À Cherbourg en Cotentin, l’association Tangomanie fête ses 10 ans en dansant. Des ateliers animés par des danseurs professionnels sont organisés ce dimanche. #cherbourg#tango@CherbourgEnCotpic.twitter.com/8nZqaWXjwl — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 28, 2019

"C'est une danse très technique, il faut beaucoup d'équilibre. Il m'arrive très souvent de marcher sur les pieds de ma partenaire" avoue Alexis, un danseur novice qui a commencé le tango pour faire plaisir à sa compagne Ariane. Des danseurs de tous âges sont venus esquisser quelques pas.

"Qu'on soit jeunes ou plus âgés, c'est une danse que l'on peut pratiquer tout au long de sa vie" Sylvie Michel, la présidente de Tangomanie.

Sur le parquet des danseurs professionnels sont venus exceptionnellement. Cécile Rouanne et Rémi Esterle ont été champions de France et même vices-champions d'Europe en 2014. "Lorsque l'on danse on est connecté avec l'autre. Juste en étreignant une autre personne, on a des sensations acrobatiques, vertigineuses" raconte le danseur qui incite tous ceux qui le veulent à entrer dans la danse.