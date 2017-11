Cherbourg-en-Cotentin : une nouvelle maison des artistes pour les compagnies de cirque

Le pôle des arts du cirque de Cherbourg-en-Cotentin s'agrandit. Les travaux ont débuté au mois de septembre et devraient se terminer en fin d'année 2018. Il s'agit de créer des logements afin d'améliorer l'accueil des artistes en résidence.

C'est un des onze centres nationaux dédiés aux arts du cirque. La Brèche, installé dans le quartier sud-est de Cherbourg-en-Cotentin, va se développer. Une maison des artistes va être construite à côté du bâtiment existant. Le but : créer des logements pour les compagnies qui s'installent en résidence. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant.

"Au départ, les artistes étaient logés dans des caravanes sur le site de la Brèche et les caravanes ont vieilli, explique Catherine Gentile, adjointe à la culture à Cherbourg, ces derniers mois, nous les hébergions dans l'ancien hôpital maritime et ce sont des choses plus coûteuses". L'idée est donc née de construire un nouvel équipement. Le chantier a débuté au mois de septembre. Les ouvriers vont attaquer le gros oeuvre dans les prochains jours.

Chambres, bureaux, salle de réunion

Le nouveau bâtiment de 1.000 mètres carré, sur deux niveaux, sera accolé au bâtiment existant. Il comprendra 15 chambres, une salle d'échauffement de 100 mètres carré, une salle de réunion et deux bureaux. Il a été imaginé par une architecte qui s'est spécialisée dans les bâtiments culturels. "C'est un rêve qui se réalise" pour Yveline Rapeau. "Ici, les salles de travail étaient réputées pour être les meilleures en Europe, mais par contre, en matière d'hébergement nous étions très très mauvais", raconte la directrice de la Brèche.

Projection de l'intérieur de la maison des artistes de la Brèche. - AMG Architecture Maria Godlewska - Marcin Skrzypczak

Une vingtaine de compagnies françaises, et même étrangères, passent par le centre de Cherbourg chaque année pour une quinzaine de jours en moyenne. "On profite de ce nouvel équipement pour développer le projet de la Brèche, explique Yveline Rapeau, on va en faire ce que j'ai appelé une 'villa Médicis du cirque'". La structure continuera à accueillir les compagnies de cirque, mais elle souhaite également développer des résidences de créations et de longues écritures. Il s'agira d'accueillir pendant un ou deux mois des chorégraphes, des metteurs en scène de théâtre, des musiciens, des universitaires, des chercheurs ou des journalistes spécialisés par exemple, qui ont un projet en lien avec le cirque et qui seront en immersion avec les compagnies.

Plus de 2,7 millions d'euros de travaux

Le nouveau bâtiment devrait être terminé à la fin de l'année 2018 et être inauguré au début du printemps 2019. Le coût du projet est estimé à 2,766 millions d'euros. Il est financé par la ville de Cherbourg-en-Cotentin (1 million), l'état (900.000 euros), la région Normandie (700.000 euros) et le département de la Manche (210.000 euros).