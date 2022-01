Cherbourg est 13e au classement des villes et villages où il fait bon vivre en 2022

Le ville de Cherbourg remonte de deux places par rapport à l'année dernière dans le classement des villes et villages où il fait bon vivre et arrive en 13e position. C'est l'association "Ville et villages où il fait bon vivre" qui réalise chaque année ce palmarès.

Dans le classement des communes de moins de 2 000 habitants, Martinvast conserve sa 4e place, et la pointe du Cotentin est bien représentée comme le souligne le maire-délégué de Cherbourg-Octeville sur Twitter :

Ailleurs en Normandie, la capitale du Calvados, Caen arrive 5e et on peut noter la spectaculaire remontée d'Honfleur qui gagne 170 places en un an pour finir 500e.