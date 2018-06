Cherbourg, France

L'ossature du bâtiment est presque terminée, la charpente est en cours de finition. Avec cet équipement , la Brèche, qui fait partie des 11 structures françaises dédiées à la création et à la diffusion du cirque contemporain, va pouvoir accueillir dans de bien meilleures conditions les artistes en résidence et leurs compagnies. Jusqu'ici ils étaient hébergés en caravane. Là, la maison des artistes fera 1000 m2 sur deux niveaux et sera accolé au bâtiment existant. Olivier Pesnel est le directeur des services techniques à Cherbourg en Cotentin, il supervise le chantier : "Il y aura 15 chambres, des espaces de travail, administratifs, une salle de détente-massage, un studio de création numérique, une salle de répétition et d'échauffement, une cantine..."

le bâtiment en construction © Radio France - katia lautrou

Les meilleurs veulent venir

La Brèche accueille chaque année entre 25 et 30 compagnies nationales et internationales. Les travaux devraient être terminés à la fin de l'année mais déjà des artistes ont eu écho de cette "villa Médicis du cirque" comme on l'appelle et ils se pressent au portillon, Yveline Rapeau la directrice de la Brèche : "On a vraiment les meilleurs équipes artistiques qui envisagent de venir"

Visite de chantier avec les élus © Radio France - katia lautrou

Coût de cette maison des artistes : 2,76 millions d'euros. La fin du chantier est prévu pour la fin de l'année et l'inauguration en mars 2019 dans le cadre du festival SPRING)